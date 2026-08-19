¿Cómo le hace Andy? Sus giras por Tabasco levantan dudas por las enormes distancias que recorre

Las giras que Andy López Beltrán reporta durante agosto en Tabasco han comenzado a generar cuestionamientos por las distancias entre las localidades que asegura visitar en una misma jornada; en 18 días del mes, únicamente ha difundido nueve recorridos, de acuerdo con el seguimiento presentado en este material.

Uno de los ejemplos ocurrió el sábado pasado, cuando informó actividades en dos localidades de Tacotalpa y posteriormente en Boquerón, tercera sección, en el municipio de Centro; entre ambos puntos existe un trayecto de aproximadamente 90 kilómetros.

Después, el recorrido habría continuado hacia la colonia Agraria, con otros 40 kilómetros de carretera.

¿Cuántos kilómetros recorre Andy en un solo día?

El primer día de sus recorridos también muestra trayectos amplios; López Beltrán reportó actividades en secciones de Tacotalpa, Teapa y Villahermosa, con distancias de 74 kilómetros entre los primeros puntos y otros 38 kilómetros hacia el siguiente destino.

Otro ejemplo corresponde al 7 de agosto, cuando aseguró haber visitado cuatro localidades, dos en la zona de la Sierra y dos en el municipio de Centro; según el material, las comunidades se encontraban separadas por entre 70 y 100 kilómetros, lo que representaría más de cuatro horas y media de traslado en automóvil.

Los recorridos ya fueron cuestionados por el PRI, que presentó una queja ante el INE por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña; el partido sostiene que las giras buscan posicionar al hijo del expresidente, un señalamiento que deberá ser analizado por la autoridad electoral.