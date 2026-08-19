Somos México prepara denuncia contra Andy López Beltrán por campaña adelantada en Tabasco

El partido Somos México anunció la presentación formal de una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Andy López Beltrán, acusando al hijo del expresidente de campaña política adelantada. Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, la representación de la organización civil urgió a fiscalizar de dónde provienen los fondos que financian los constantes despliegues territoriales del cuadro oficialista, quien ha intensificado recorridos casa por casa, visitas comunitarias y el reparto del periódico propagandístico Regeneración bajo el pretexto de un supuesto trabajo de organización partidista.

El club del descaro: Andy López Beltrán y Andrea Chávez desafían al INE con campañas adelantadas

Dinero opaco y apoyos sociales: Las irregularidades expuestas ante el INE

Las acusaciones puestas sobre la mesa no solo cuestionan las aspiraciones políticas del hijo del exmandatario, sino también la falta de transparencia en los millonarios presupuestos que maneja la estructura gubernamental. La representación de Somos México advirtió que los cerca de 3 mil 500 millones de pesos que Morena recibirá en el ámbito federal parecen insuficientes frente al derroche en activismo territorial, insinuando el uso de esquemas de financiamiento paralelos.

Asimismo, se exigió investigar los convenios firmados entre el partido del régimen y Financiera del Bienestar (Finabien) para la dispersión no reportada de apoyos sociales, como la entrega de miles de pollos, un mecanismo de manipulación clientelar cuyo origen económico permanece oculto en los informes oficiales presentados al árbitro electoral.

En @SomosMxMexico exigimos ante el @INEMexico transparentar recursos rumbo a elecciones de 2027 ‼️



¿De dónde esta sacando dinero Andy López Beltran así como otras personalidades de Morena para sus campañas adelantadas?



Basta de que hagan promoción con recursos de procedencia… pic.twitter.com/8Vt5XeS3oj — Marco Baños (@MarcoBanos) August 18, 2026

Exigen comisión de expertos para frenar el uso ilegítimo de recursos públicos

Ante la gravedad de los señalamientos por actos anticipados y opacidad financiera, Somos México solicitó la creación de un comité externo de especialistas independientes que auxilie al órgano electoral en el rastreo minucioso del dinero invertido en estas giras. La iniciativa busca detener el uso indebido del aparato público y de los programas sociales para favorecer candidaturas de la cúpula antes de los tiempos legales, frenando la complacencia institucional que ha permitido a las figuras del régimen actuar al margen de la ley electoral sin recibir sanciones.

