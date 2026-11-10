El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Antonio Martín del Campo, lanzó fuertes críticas contra Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó de corrupto y señaló por carecer de autoridad moral para cuestionar a otros personajes mediante videos difundidos en redes sociales.

El legislador sostuvo que los presuntos actos de corrupción relacionados con López Beltrán son conocidos públicamente y aseguró que ninguna estrategia de comunicación podrá ocultarlos.

Sus declaraciones se producen en medio del intercambio de acusaciones entre el empresario Ricardo B. Salinas Pliego y el hijo del exmandatario, luego de que este último cuestionara la trayectoria empresarial del presidente de Grupo Salinas.

El senador de @AccionNacional, Antonio Martín del Campo, calificó a Andy López Beltrán como un completo corrupto y quien no tiene calidad moral alguna para hacer críticas en sus videos en contra de diversos personajes.



Destacó que los actos de corrupción del hijo del… pic.twitter.com/ec3vygUFt5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 11, 2026

¿Por qué comenzó el enfrentamiento entre Andy López Beltrán y Ricardo B. Salinas Pliego?

La confrontación tomó fuerza después de que Andy López Beltrán difundiera cuestionamientos en redes sociales.

La publicación provocó una respuesta del empresario, quien rechazó los señalamientos y recordó que lleva más de cuatro décadas al frente de proyectos empresariales en México.

También defendió la actividad de sus compañías y aseguró que generan empleos, inversiones y contribuciones fiscales.

Salinas Pliego exige explicaciones a los hijos de López Obrador

En su respuesta, el presidente de Grupo Salinas pidió que Andy López Beltrán, sus hermanos y el expresidente rindan cuentas sobre presuntos negocios realizados al amparo del poder.

También cuestionó la protección que, según sus declaraciones, habrían recibido de distintas instituciones.

El empresario aseguró que no dejará de trabajar ni de invertir en México y reiteró su intención de defender la libertad y exigir que las personas involucradas en posibles irregularidades respondan por sus actos.

En este contexto, Martín del Campo respaldó las críticas contra López Beltrán y cuestionó que utilice sus publicaciones para señalar a otros personajes mientras, desde su perspectiva, existen señalamientos pendientes sobre su propio entorno familiar.