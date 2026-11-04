“Nosotros no somos corruptos”: Los señalamientos de Andy López Beltrán y las contradicciones de su discurso

“Mentira que se repite muchas veces, puede convertirse en verdad”. Andy López Beltrán salió a la luz para rechazar los señalamientos de corrupción y deslindar a los suyos de la opulencia, ignorando los contratos millonarios, los desvíos históricos y los lujos que contradicen su discurso.

“Se hicieron ricos a costilla del pueblo, beneficiándose del presupuesto público que no llegaba a la mayoría de la gente, con concesiones del gobierno, contratos y con privilegios que solo ellos tenían”, explicó Andy López Beltrán a través de un video.

En esa misma línea de discursos donde se asegura que “no son corruptos”, la realidad de los contratos exhibe otra historia. Amílcar Olán, amigo de la infancia de Andy, vio su fortuna dispararse durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), gracias a jugosas asignaciones gubernamentales.