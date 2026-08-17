Amigos desde la infancia, cómplices en el escándalo: Andy López Beltrán y Lord Relojes en la mira de EU por huachicol

En Tabasco nació la amistad entre Andy López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, y Álex Tonatiuh Márquez Hernández, quien llegó a ser director de investigación aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas, conocido como “Lord Relojes”. Cuando Rafael Marín Mollinedo, amigo cercano del expresidente, asumió la dirección de aduanas en 2023, Tonatiuh obtuvo un puesto clave para detectar delitos aduaneros, incluido el huachicol fiscal. Sin embargo, durante su gestión solo reportó uno de los 31 barcos que ingresaron con hidrocarburo de contrabando.

Tonatiuh fue expuesto públicamente por poseer una colección de relojes de lujo valuada en 7.7 millones de pesos y un penthouse en Polanco, incompatibles con su salario. En diciembre de 2025, se convirtió en el primer alto funcionario al que Estados Unidos le revocó la visa por presuntos actos de corrupción vinculados al huachicol, lo que derivó en su renuncia. Investigaciones señalan que presuntamente recaudaba dinero de operaciones ilegales para la estructura política de Andy López Beltrán.