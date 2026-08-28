ORGULLO MEXICANO: Ángela Karime, la adolescente que creó un extintor acústico para sofocar llamas con vibraciones

Una adolescente (que aún decide qué hará en el futuro) ya marcó un precedente en el presente y es que, con tan solo 16 años, Ángela Karime diseñó un extintor acústico de baja frecuencia capaz de sofocar pequeños incendios utilizando únicamente el poder físico del sonido.

La joven brillante cursa el bachillerato en el CETis 78 de Altamira, Tamaulipas. Con una mente aguda y un instinto incansable por resolver problemas reales a través del conocimiento, Ángela ha demostrado que las grandes genialidades no entienden de edades.

¿De qué trata y cómo funciona el extintor acústico diseñado por una adolescente en Tamaulipas?

Guiada por su amor a la investigación y su perseverancia ante el error, logró dar vida a "Vortex Tech". Este proyecto monumental no surgió de la noche a la mañana; es el resultado de un año entero de trabajo riguroso, pruebas constantes y una resiliencia admirable.

Tras diseñar cuatro prototipos previos y experimentar con diversos materiales, Ángela consolidó esta quinta versión integrando una batería de 12 V, un generador de frecuencias, un amplificador y una bocina.

Este mecanismo genera ondas acústicas a 30 Hz, es decir, treinta pulsos por segundo, que al golpear el aire crean una poderosa turbulencia en forma de anillos vórtice.

Estos anillos desplazan de manera quirúrgica el oxígeno que alimenta la combustión y separan el aire caliente del combustible, apagando las llamas en cuestión de segundos a una distancia de hasta dos metros.

Ángela Karime y su extintor acústico: De México para el mundo

La dedicación de esta joven científica ha trascendido las aulas escolares para brillar con luz propia en escenarios de gran exigencia. Tras competir con maestría frente a cientos de propuestas, su talento fue galardonado con un reconocimiento de plata entre 270 proyectos de emprendimiento a nivel nacional.

Su historia, moldeada por la curiosidad compartida con su asesor tras observar pruebas experimentales y perfeccionada mediante la paciencia de la prueba y error, refleja la capacidad transformadora de la juventud mexicana cuando se le otorgan las herramientas para crear.

El horizonte para Ángela brilla con una intensidad extraordinaria. Lejos de conformarse con sus logros locales y nacionales, se prepara para llevar su ingenio al extranjero, donde presentará "Vortex Tech" en un prestigioso concurso internacional de ciencias en Yakarta, Indonesia.

Con información de Nora Ortega

