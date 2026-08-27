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FOTOS | ¿Quién los compró? 135 animales clandestinamente estaban en Tamaulipas; había especies en peligro de extinción
Autoridades federales llevaron a cabo el rescate de 135 animales, entre ellos algunos en peligro de extinción, que alguien tenía en municipios de Tamaulipas.
SSPC | Rescate de animales en peligro de extinción en Tamaulipas.
SSPC |
SSPC | Especies rescatadas en Tamaulipas tras cateos
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SSPC | Especies rescatadas en Tamaulipas tras cateos
Estaban en peligro de extinción y no les importó para tenerlos quizá como mascotas de casa. Más de 130 animales, de diversas especies, fueron rescatadas por las autoridades luego de cinco cateos en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas.
Las fuerzas federales aseguraron cinco inmuebles, entre ellos un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho, donde una persona fue detenida. Hasta ahora se desconoce a quién pertenecían los animales y si los predios tienen vínculos con alguien del crimen organizado.
En el rancho se localizaron y aseguraron 135 animales exóticos, de los cuales al menos 35 ejemplares se encuentran en peligro de extinción.
También se hallaron especies exóticas cuyo comercio internacional está regulado. Todos los ejemplares quedaron a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado.
Lista completa de animales rescatados tras cateos en Tamaulipas
- 1 mandril babuino macho adulto
- 1 oveja Jacob
- 8 cabras de angora
- 1 puerco espín
- 3 coatís (una hembra y dos crías)
- 1 lémur macho
- 1 guacamaya verde
- 1 tigrillo
- 6 pavorreales
- 2 bisontes americanos
- 1 perico azteca
- 5 jabalíes o pécari le collar
- 7 avestruces
- 18 venados cola blanca
- 2 antílopes
- 1 ñu azul
- 6 venados rusos
- 4 gallinas de guinea
- 1 camello dromedario
- 15 búfalos de agua
- 21 monos araña mexicanos
- 4 tortugas sulcatas
- 2 gansos chinos
- 5 borregos cimarrón
- 3 leones africanos (1 macho y 02 hembras)
- 1 tigre de bengala blanco
- 4 tigres de bengala
- 1 ligre (híbrido entre tigre y león)
- 2 jaguares
- 1 jaguar negro
- 4 bovinos
- 2 hienas
SSPC | Rescate de animales en peligro de extinción en Tamaulipas.
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SSPC | Especies rescatadas en Tamaulipas tras cateos
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