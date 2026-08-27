Estaban en peligro de extinción y no les importó para tenerlos quizá como mascotas de casa. Más de 130 animales, de diversas especies, fueron rescatadas por las autoridades luego de cinco cateos en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas.

Las fuerzas federales aseguraron cinco inmuebles, entre ellos un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho, donde una persona fue detenida. Hasta ahora se desconoce a quién pertenecían los animales y si los predios tienen vínculos con alguien del crimen organizado.

En el rancho se localizaron y aseguraron 135 animales exóticos, de los cuales al menos 35 ejemplares se encuentran en peligro de extinción.

También se hallaron especies exóticas cuyo comercio internacional está regulado. Todos los ejemplares quedaron a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado.

Lista completa de animales rescatados tras cateos en Tamaulipas

