Anne Hathaway rompe el silencio: “Mi embarazo no es falso”

El 2026 ha sido un año muy productivo para Anne Hathaway. Promovió cinco películas, desde El diablo viste a la moda hasta la más reciente, Verity. Además, la actriz atraviesa su tercer embarazo.

En entrevista, acompañada de Dakota Johnson, Hathaway respondió a las especulaciones de las últimas semanas, que decían que fingía su embarazo. Aseguró que su pancita no es falsa y le extrañó que la acusaran de buscar atención justo en esta etapa de su vida.

Las dos actrices coincidieron en que la gente siempre creerá lo que quiera. Dakota resumió que no se puede corregir todo y que lo único que queda es conocer tu verdad y honrarla.

Hathaway también habló de cómo vive la recta final de su embarazo. Reconoció que cuenta con un gran equipo de apoyo y que espera con ilusión la etapa de desconectarse del mundo exterior.

La entrevista cierra con una pregunta sobre si alguna vez se han sentido consumidas por un personaje, como ocurre en Verity.