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¡Disfruta el soundtrack de tu vida! Descuentos especiales y fechas de MYST en el Foro Totalplay
¿Listos para cantar a todo pulmón? MYST tiene funciones especiales este viernes y sábado, lanza un 20% de descuento en boletos para el Foro Totalplay
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Gira "Gravedad" va por Estados Unidos; Duelo apuesta por la música honesta pese a las tendencias
Duelo inicia gira “Gravedad” en Estados Unidos con más de 24 fechas, apostando por la música honesta y con un mensaje a los latinos en medio del contexto actual.
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Premios Oscar 2026: ¿por qué Autumn Durald hizo historia tras casi un siglo en los premios de la Academia con 'Sinners'?
En los Premios Oscar 2026, Autumn Durald Arkapaw ganó Mejor Fotografía con ‘Sinners’ y se convirtió en la primera mujer en lograrlo en casi un siglo de La Academia.
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El dolor detrás de los Premios Oscar 2026: el cortometraje que muestra habitaciones de niños asesinados en tiroteos en EU
En los Premios Oscar 2026 ganó “All the Empty Rooms”, cortometraje documental que retrata el dolor de familias por niños asesinados en tiroteos en EU.
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¿Una película hecha con Inteligencia Artificial puede ganar en los Oscar 2026? Las nuevas reglas de la Academia de Hollywood
¡La IA conquista Hollywood! Las reglas cambian y la Academia aclaró si una película creada con Inteligencia Artificial puede ganar un Premio Oscar en 2026
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Hollywood en alerta máxima: guerra entre Irán, EU e Israel obliga a blindar los Premios Oscar 2026
La guerra entre Irán, EU e Israel obliga a reforzar la seguridad en los Premios Oscar 2026. Hollywood desplegará francotiradores, IA y anillos de vigilancia.
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