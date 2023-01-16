A casi un año de invasión rusa, hay más de 7 mil civiles muertos en Ucrania

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la invasión rusa en Ucrania ha dejado un saldo de más de 7 mil civiles muertos desde que comenzó en febrero de 2021.

De acuerdo con la ONU, la mayoría de los civiles muertos registrados, a causa de la invasión rusa en Ucrania fueron por el uso de armas explosivas con efectos de área, incluidos bombardeos de artillería pesada, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, misiles y ataques aéreos.

La oficina de derechos humanos de la ONU confirmó la muerte de 7 mil 31 civiles pero piensa que el número real de víctimas es "considerablemente mayor" ya que muchos de los reportes están a la espera de ser corroborados y también por la innaccesibilidad de las zonas donde hay combates.

La mayoría de los civiles muertos registrados fueron en zonas de Ucrania controladas por el Gobierno, en total, 6 mil 536; por otro lado, hubo 495 muertes registradas en zonas controladas por Rusia.

Cabe destacar que, de acuerdo con la agencia Reuters, ambos países niegan haber atacado a civiles.

A un año de invasión rusa, hay más de 7 mil civiles muertos en Ucrania|Reuters

Ataque ruso en departamentos de Ucrania dejó al menos 30 muertos

El sábado 14 de enero un ataque ruso con misiles impactó una infraestructura de departamentos en la ciudad de Ucrania, Dniéper. La consejera del gobernador regional, Natalia Babachenko confirmó la muerte de 30 personas, más de 30 hospitalizadas, 12 de ellas en estado grave.

El edificio de Ucrania fue casi completamente destruido durante una serie de ataques rusos el pasado sábado, considerada como la mayor oleada de incursiones rusas en las últimas dos semanas.

Cabe destacar que, la ciudad de Dniéper no fue el único objetivo específico, pues, a causa de la invasión rusa, hubo ataques en otras ciudades como Kiev y Járkov.

El mando militar de Ucrania afirmó que Rusia lanzó el pasado sábado tres ataques aéreos, 57 incursiones con misiles y llevó a cabo 69 ataques con sistemas de salvas de cohetes de armamentos pesado, donde hubo civiles muertos. Mientras que las fuerzas ucranianas derribaron 26 cohetes.

Con información de Reuters