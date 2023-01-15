Ataque ruso en departamentos de Ucrania deja al menos 30 muertos

Después del ataque ruso con misiles a un edificio de departamentos en Ucrania, el saldo de muertos subió a 30 este domingo 15 de enero; sin embargo, los equipos de rescate consideran que entre 30 y 40 personas podrían seguir atrapadas bajo los escombros.

Fue el pasado sábado 14 de enero cuando el ataque ruso con misiles impactó una infraestructura de departamentos en la ciudad de Ucrania, Dniéper. La consejera del gobernador regional, Natalia Babachenko confirmó la muerte de 30 personas, más de 30 hospitalizadas, 12 de ellas en estado grave.

El edificio de Ucrania fue casi completamente destruido durante una serie de ataques rusos el pasado sábado, considerada como la mayor oleada de incursiones rusas en las últimas dos semanas.

Los departamentos quedaron casi completamente destruidos|Reuters

Cabe destacar que, la ciudad de Dniéper no fue el único objetivo específico, pues se registraron ataques rusos en otras ciudades como Kiev y Járkov.

Los rescatistas destacaron que por la mañana de este domingo 15 de enero escucharon a personas pedir ayuda bajo los escombros, por lo que se encontraban aprovechando los momentos de silencio para saber dónde buscar.

El mando militar de Ucrania afirmó que Rusia lanzó el pasado sábado tres ataques aéreos, 57 incursiones con misiles y llevó a cabo 69 ataques con sistemas de salvas de cohetes de armamentos pesado. Mientras que, las fuerzas ucranianas derribaron 26 cohetes.

Eternal memory to all whose lives were taken by 🇷🇺 terror! The world must stop evil. Debris clearance in Dnipro continues. All services are working. We're fighting for every person, every life. We'll find everyone involved in terror. Everyone will bear responsibility. Utmost. pic.twitter.com/zG4rIF8nzC — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2023

Presidente de Ucrania pidió más armamento a sus aliados

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski realizó un nuevo pedido de armamento a sus aliados occidentales. Ante esto, Reino Unido se unió a Francia y Polonia en promesas de enviar más armas y tanques Challenger 2.

Por su parte, la embajada de Londres destacó que la decisión de pedir más armas y ofrecerlas alargaría la confrontación. De acuerdo con la agencia Reuters, es probable que Moscú considere el primer envío de tanques de fabricación occidental a Ucrania como una escalada de conflicto.

Con información de Reuters