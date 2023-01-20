¿Por qué el Año Nuevo Chino es diferente al occidental?

El Año Nuevo Chino 2023, también conocido como Año Nuevo Lunar , o “Festival de la primavera” , es la fiesta con la que la República de China celebra el inicio de un nuevo ciclo, al igual que el occidental, está índica el primer día del primer mes en el calendario tradicional chino.

La gran fiesta se celebra para “dar bienvenida a la felicidad que se apodera de la buena suerte, demoler lo viejo y traer lo nuevo para orar por una buena cosecha”.

En la República Popular de China, el Año Nuevo Chino se compone por un feriado de tres días, pero la mayoría de las tiendas y restaurantes están cerrados durante siete días. La celebración se extiende dos semanas más hasta dar el cierre con el Festival de los Faroles.

La fecha está marcada por muchas tradiciones y supersticiones de su cultura, ya que se cree que lo que se haga en la madrugada de Nochevieja influirá en el resto del año.

¿Por qué el Año Nuevo Chino es diferente?

Pero, ¿por qué no ocurre el 1 de enero como normalmente lo conocemos? La fecha de celebración del Año Nuevo Chino, no siempre es la misma, ya que se rige por el calendario lunar, es decir, comienza el día que, desde el este asiático, inicia la segunda luna nueva luego del solsticio de invierno.

El Año Nuevo Chino 2023 se celebrará el próximo domingo 22 de enero , prácticamente a más de un mes de haber empezado el Año Nuevo occidental. Esto se debe a las tradiciones del país oriental, que se rigen por el calendario chino.

¿Cómo se celebra el Año Nuevo Chino?|Pexels

El calendario chino, también conocido como calendario lunar, calendario yin o calendario Xia, se basa en las órbitas de la Luna y la Tierra. Cuando la Luna se mueve en línea con estos dos astros, llega el primer día del mes lunar, en tanto cuando la Luna está llena, llega la mitad del mes, de esta forma hay 29 o 30 días en un mes.

En un año lunar hay 12 o 13 meses en un año lunar, por lo que durante 12 meses, habrá 354 o 355 días en un año. En la antigua China, el calendario chino se usaba para elegir las fechas de la agricultura, las bodas, la construcción o mudanza a nuevas casas.

Actualmente, la cultura china utiliza el calendario gregoriano para sus arreglos de la vida diaria, ya que los festivales se basan en los astros.