Anótalo: ¿Cuántas lluvias de estrellas habrá en lo que resta de 2026? Fechas exactas

El tramo final del calendario de eventos astronómicos trae consigo una intensa actividad en la bóveda celeste que invita a mirar hacia las alturas. De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, entre noviembre y el último día del 2026 el firmamento ofrecerá el paso de varias lluvias de estrellas.

Fenómenos emblemáticos como las Leónidas en pleno noviembre, sumados a las Gemínidas y las Úrsidas durante el mes de diciembre, encabezan la lista de los eventos más esperados por observadores locales y aficionados a la astronomía, quienes buscan presenciar el destello de los bólidos en sus puntos de máxima actividad.

Calendario de las lluvias de estrellas restantes del 2026

Las primeras en destacar dentro de este periodo de observación son las Leónidas, cuya actividad se extiende del 10 al 23 de noviembre, alcanzando su esperado pico máximo el 17 de noviembre con una tasa estimada de quince meteoros por hora bajo condiciones óptimas.

Poco después, el mes de diciembre concentra dos de los espectáculos más luminosos del año con las Gemínidas, activas del 4 al 17 de diciembre y con un pico máximo fijado para el 14 de diciembre que puede superar el centenar de bólidos por hora, seguidas de cerca por las Úrsidas, las cuales cierran prácticamente el ciclo anual con actividad del 17 al 26 de diciembre y su punto más alto el 22 de diciembre.

Las claves para captar el paso de los destellos por lluvias de estrellas

Para disfrutar al máximo este espectáculo natural sin necesidad de un telescopio, la preparación previa resulta fundamental. El primer paso consiste en alejarse por completo de la contaminación lumínica de las grandes ciudades, buscando manchas urbanas pequeñas, zonas rurales o campos abiertos donde la oscuridad sea profunda.

Es indispensable revisar el pronóstico meteorológico para asegurar un cielo despejado, además de consultar las horas exactas en las que el radiante de cada lluvia alcanza su punto más alto en la esfera celeste, momento en el que la frecuencia de meteoros aumenta de forma considerable.

La paciencia y el confort juegan un papel determinante durante las horas de observación nocturna. Se sugiere llegar al punto elegido con al menos veinte minutos de anticipación, permitiendo que la vista se adapte adecuadamente a la penumbra sin mirar pantallas de teléfonos celulares o luces blancas directas.