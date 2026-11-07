Un asteroide se convirtió en el nuevo satélite temporal de la Tierra, luego de quedar atrapado por la fuerza gravitatoria del planeta.

Se trata de 2026 QQ8, un objeto cuyo diámetro se calcula entre 1 y 2 metros y que acompañará a nuestro mundo durante algunos meses.

Nueva luna de la tierra estará en orbita hasta diciembre

El Minor Planet Center (MPC), organismo de la Unión Astronómica Internacional (IAU), anunció el descubrimiento.

De acuerdo con las estimaciones de los astrónomos, el asteroide 2026 QQ8 permanecerá en la orbita de la tierra hasta diciembre de este año, cuando el cuerpo celeste se aleje y vuelva a desplazarse peligrosamente con dirección Sol.

Aunque se le identifica como una segunda Luna, 2026 QQ8 tiene características muy distintas de nuestro satélite natural, pues su tamaño es diminuto y su permanencia cerca de la Tierra por pocas semanas.

Así detectaron al asteroide 2026 QQ8

El asteroide 2026 QQ8 fue detectado por primera vez el 19 de agosto de 2026 por el astrónomo húngaro Krisztián Sárneczky, quien realizó la observación desde el observatorio de Piszkésteto.

En aquel momento, los investigadores no tenían certeza sobre su procedencia, pues a presión que ejerce la radiación solar sobre su desplazamiento y otras características de su trayectoria dificultaban establecer si era un asteroide o un fragmento de origen artificial, posiblemente basura espacial.

A new "mini-moon" for Earth — but only for a short while A small asteroid, 2026 QQ8, has temporarily become a satellite of Earth. It entered orbit in April 2026 and was spotted in August; the discovery was announced by the IAU Minor Planet Center on October 29. The object will… pic.twitter.com/Q3HUs3N3pW — Astronomy Today (@astronomytodayy) November 7, 2026

Para resolver la duda, varios observatorios recopilaron nuevas mediciones y siguieron su desplazamiento durante más tiempo.

El 29 de octubre, el MPC dio a conocer los registros mediante la circular MPEC 2026-U95 y, posteriormente, en su boletín mensual publicado al día siguiente, confirmó que las observaciones descartaban un origen artificial y respaldaban la clasificación de 2026 QQ8 como una probable miniluna temporal.

¿Por qué se quedó orbitando la Tierra?

El acercamiento del asteroide 2026 QQ8 a la Tierra habría iniciado a finales de abril de 2026, y desde entonces, la atracción gravitatoria terrestre pudo modificar su recorrido y mantenerlo temporalmente ligado al planeta.

Este tipo de capturas ocurre cuando un asteroide pasa lo suficientemente cerca de la Tierra, puede ingresar en una región conocida como esfera de Hill, donde la gravedad de nuestro planeta tiene mayor influencia que la del Sol.

Si su trayectoria reúne las características necesarias, el objeto puede quedar en una órbita temporal y convertirse en un satélite durante un periodo limitado