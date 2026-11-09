¡Ya hay fecha! Las escuelas primarias públicas de Querétaro comenzarán a aplicar el horario de invierno el próximo 17 de noviembre de 2026. Esta medida abarcará a alrededor de mil 084 planteles generales e indígenas, con el objetivo de proteger a los estudiantes ante las bajas temperaturas pronosticadas en la temporada invernal.

La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, informó que el ajuste beneficiará a los alumnos de los turnos matutino y vespertino.

Horarios de entrada y salida para turno matutino y vespertino en primarias de Querétaro

De las aproximadamente mil 084 primarias que aplicarán el horario de invierno, cerca de 856 corresponden al turno matutino. En estos planteles, las y los estudiantes ingresarán a las 8:30 horas y terminarán sus labores a las 12:30 horas.

Mientras que las otras 228 escuelas operarán en turno vespertino. En este caso, las actividades se desarrollarán de 14:00 a 18:00 horas.

Tolerancia de ingreso y ropa abrigadora: lo que debes saber del horario de invierno en Querétaro

El horario de invierno en Querétaro contempla una tolerancia de 30 minutos para ingresar a clases. Esta disposición busca reducir la exposición de niñas y niños a las temperaturas bajas, sobre todo durante las primeras horas de la mañana.

Además del cambio de horario, las escuelas permitirán el uso de ropa abrigadora, adicional al uniforme.

Recomendaciones de USEBEQ para prevenir enfermedades respiratorias

El gobierno local llamó a que los niños usen ropa abrigadora, además de proteger boca y garganta con bufandas o cubrebocas.

Además, la USEBEQ llama a los padres de familia a fomentar el consumo de frutas y verduras amarillas, ricas en vitaminas A y C, con el fin de fortalecer las defensas. En caso de que los menores tengan síntomas de enfermedad respiratoria, acudan con el médico para que reciban la atención necesaria.