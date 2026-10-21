Así es como puedes conseguir un acta de nacimiento gratis y hacer otros trámites en Querétaro

¿Necesitas un acta de nacimiento gratis? En el municipio de Corregidora, en el estado de Querétaro, habrá una jornada de trámites gratuitos. El gobierno de la localidad anunció la realización de esta actividad llamada “ReCorregidora”.

Además, esta jornada de trámites incluye la asesoría y atención médica y odontológica, así como expedición de licencias.

¿Cuándo y dónde será la jornada de trámites gratuitos en Corregidora?

Este evento será realizado el 22 de octubre de 2026 en la calle Maristas esquina con calle Misioneros, en el municipio de Corregidora, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

Requisitos para obtener el acta de nacimiento gratis en Corregidora

El requisito para obtener el acta de nacimiento gratis es presentar la CURP del interesado. Sin embargo, ese no es el único trámite. El municipio de Corregidora ofrece los siguientes servicios:

100 por ciento de descuento en multas y recargos del pago de impuesto predial

100 por ciento de descuento en multas y recargos de licencias de funcionamiento

Asesoría jurídica gratuita

Asesoría en materia de regularización

Informes para brindar asesoría legal, atención psicológica y talleres de emprendimiento

Adopción responsable de animales de compañía

Reportes de luminarias, de recolección de tiliches, poda de árboles y recolección de basura

Donación de árboles