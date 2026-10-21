Así es como puedes conseguir un acta de nacimiento gratis y hacer otros trámites en Querétaro
Obtén tu acta de nacimiento gratis y aprovecha descuentos en trámites en Corregidora, Querétaro. Consulta fechas, horarios, ubicación y requisitos aquí.
¿Necesitas un acta de nacimiento gratis? En el municipio de Corregidora, en el estado de Querétaro, habrá una jornada de trámites gratuitos. El gobierno de la localidad anunció la realización de esta actividad llamada “ReCorregidora”.
Además, esta jornada de trámites incluye la asesoría y atención médica y odontológica, así como expedición de licencias.
¿Cuándo y dónde será la jornada de trámites gratuitos en Corregidora?
Este evento será realizado el 22 de octubre de 2026 en la calle Maristas esquina con calle Misioneros, en el municipio de Corregidora, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.
Requisitos para obtener el acta de nacimiento gratis en Corregidora
El requisito para obtener el acta de nacimiento gratis es presentar la CURP del interesado. Sin embargo, ese no es el único trámite. El municipio de Corregidora ofrece los siguientes servicios:
- 100 por ciento de descuento en multas y recargos del pago de impuesto predial
- 100 por ciento de descuento en multas y recargos de licencias de funcionamiento
- Asesoría jurídica gratuita
- Asesoría en materia de regularización
- Informes para brindar asesoría legal, atención psicológica y talleres de emprendimiento
- Adopción responsable de animales de compañía
- Reportes de luminarias, de recolección de tiliches, poda de árboles y recolección de basura
- Donación de árboles
- Información y empadronamiento al programa Movivan, ingeniería y apoyo vial
- Brigada antibaches y solicitud de ejecución de obra
- Información de espacios deportivos, de salud y sobre estrategia Pirámides
- Información sobre reportes de vehículos abandonados, multas, vecino vigilante, apoyos con rondines y patrullas de seguridad
- Informes de clases en los centros de desarrollo cultural y de actividades en los museos
- Asesoría en vistos buenos de Protección Civil, ecología y comercio
- Atención médica y revisión odontológica
- Expedición de licencias para conducir (nuevo trámite y renovación)
- Regularización en multas de verificación vehicular
- Altas, bajas, cambio de propietario de vehículos, con preferencia a personas adultas mayores y personas con discapacidad
- Asesoría en tomas de agua (cobranza, facturación y reconexión)
- Vacantes de empleo de diversas empresas