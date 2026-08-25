Apagón eléctrico: ¿A qué hora y dónde iniciará la suspensión del servicio de luz este martes 25 de agosto?

Se informó sobre un apagón eléctrico, por el cambio de un transformador de energía en una subestación, por lo que se verán afectados habitantes de un municipio este martes 25 de agosto de 2026.

Autoridades del municipio, informar a través de una publicación en Facebook que este corte de energía afectará a la población y a su vez invitó a los habitantes a tomar las medidas necesarias y anticipar sus actividades ante el corte de Luz.

¿A qué hora y en dónde es el apagón eléctrico hoy martes 25 de agosto de 2026?

La zona conurbada de Veracruz-Boca del Río presenta múltiples apagones. En tanto el municipio cerca de Alvarado, tendrá un corte de luz total por alrededor de 14 horas; el municipio de Tlalixcoyan se verá afectado en su totalidad, por el cambio de un transformador de energía en la Subestación Piedras Negras.

Esta suspensión de energía eléctrica está programada para iniciar desde las cuatro de la mañana de este martes, y se espera que una vez que concluya las labores para sustituir el transformador, el suministro de energía eléctrica se ha restablecido lo antes posible, marcando como horario objetivo las 18 horas de este mismo martes.

Ola de apagones en distintos puntos de Veracruz

Durante las últimas semanas, la vida cotidiana en diversos fraccionamientos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y en diferentes municipios del estado se ha visto trastocada por una persistente ola de apagones.

Localidades como Coatzacoalcos, Poza Rica, Alvarado, Álamo, Minatitlán y, más recientemente, Tlalixcoyan, han atestiguado cómo la energía eléctrica desaparece de manera repentina, una situación documentada a través de comunicados tanto oficiales como informales emitidos por los propios afectados.

Detrás de este panorama de interrupciones constantes se encuentran, en la mayoría de los casos, los trabajos de mantenimiento programados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sin embargo, gran parte de la información sobre estos cortes no siempre fluye de manera institucional y anticipada, sino que sale a la luz debido a la exigencia y los reportes de los propios habitantes en las redes sociales y canales locales, quienes alertan a sus comunidades ante la falta de luz.

A pesar de las molestias que estas intermitencias generan en los hogares y comercios, los reportes ciudadanos y las revisiones técnicas suelen coincidir en que, por lo general, las reparaciones correspondientes terminan por solucionarse de manera exitosa, restableciendo paulatinamente el suministro en las zonas afectadas.

No obstante, detrás de esta crisis intermitente de energía se esconde una problemática técnica recurrente. A lo largo de estas fallas operativas, el foco rojo ha estado en el colapso de los transformadores eléctricos.