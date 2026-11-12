Apagón mundial el 17 de noviembre: ¿Qué es lo que va a suceder? Todo lo que debes saber

En los últimos días ha circulado con fuerza en redes sociales la teoría de un supuesto apagón mundial, el cual dejaría a millones de personas sin electricidad, internet y servicios bancarios durante horas o días. Aquí te aclaramos qué es lo que sucede.

¿Cuándo será el “apagón mundial”?

Este supuesto apagón mundial estaría programado para este 17 de noviembre, sin embargo se trata de una noticia falsa generada por la malinterpretación de un comunicado oficial y referencias de la cultura pop.

REMINDER: On Tuesday, November 17, 2026, around 2:20 p.m. ET, FEMA and @FCC will conduct a nationwide test of the Emergency Alert System (EAS).



The test will air on radio and TV only and will not be sent to mobile phones. No action is needed from the public. pic.twitter.com/38IOVhIwn1 — FEMA (@fema) October 28, 2026

¿De dónde surge el rumor del apagón mundial?

La alarma viral es una combinación de tres factores que los usuarios en internet unieron de forma errónea:

La prueba de la FEMA: La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos anunciaron un simulacro y prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) precisamente para el 17 de noviembre de 2026. Este ejercicio consiste en un mensaje de prueba que interrumpirá brevemente algunas transmisiones de radio y televisión, pero no contempla cortes de energía eléctrica ni apagones de internet. El mito de “Los Simpson”: En plataformas como TikTok y X (antes Twitter) se viralizó un fragmento de la temporada 35 de la serie animada (“It’s a Blunderful Life”), en el que la familia recuerda un gran apagón ocurrido en Springfield y muestran un calendario fechado el 17 de noviembre, lo que desató teorías conspirativas sobre una “predicción”. Recomendaciones de protección civil: Campañas internacionales habituales sobre el uso de mochilas de emergencia o suministros básicos para 72 horas ante desastres naturales fueron tergiversadas y vinculadas falsamente al supuesto apagón.

¿Qué dicen las autoridades?

Organismos de suministro eléctrico, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en México, han advertido de manera reiterada sobre la circulación de información falsa y notas especulativas en internet que usan indebidamente nombres institucionales para alarmar a la población.

Un apagón simultáneo a nivel global es técnicamente improbable debido a que las redes eléctricas de los países operan de manera independiente. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que no existe ninguna alerta de interrupción de servicios y recomiendan verificar siempre en fuentes oficiales antes de compartir contenido alarmante.