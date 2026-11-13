En redes sociales circula una alerta sobre un supuesto apagón mundial programado para el 17 de noviembre, lo que ha generado dudas entre usuarios. ¿Qué dice el mensaje, cómo identificar si se trata de información falsa y qué se sabe realmente sobre esta advertencia? Aquí te explicamos los detalles.

En los últimos días ha circulado en redes sociales una advertencia sobre un supuesto apagón mundial de 72 horas que dejaría a millones de personas sin electricidad, internet, comunicación telefónica ni servicios bancarios.

Sin embargo, no hay información contundente que confirme que ocurrirá una catástrofe de este tipo el próximo 17 de noviembre.

¿Cuál es el mensaje de ALERTA durante el apagón mundial?

Lo que sí está previsto para esa fecha es una prueba del Sistema de Alertas de Emergencia de Estados Unidos, que será transmitida a través de estaciones de radio y canales de televisión estadounidenses, con un mensaje en inglés y español.

Durante la prueba, los televidentes y radioescuchas recibirán un mensaje que indicará que se trata de un ejercicio del Sistema de Alertas de Emergencia.

El aviso señalará que es únicamente una prueba y que no existe ninguna emergencia que requiera acciones por parte de la población.

¿La alerta por apagón mundial llegará a México?

El ejercicio está dirigido exclusivamente a Estados Unidos, por lo que no se trata de una prueba nacional en México.

Sin embargo, quienes se encuentren en territorio mexicano y sintonizan directamente señales de radio o televisión provenientes de Estados Unidos podrán escuchar o ver el mensaje.

Esto no significa que exista una emergencia en México ni que se vaya a interrumpir el suministro eléctrico o los servicios de comunicación.

¿Habrá un apagón mundial de 72 horas?

La advertencia que circula en redes sociales sobre un supuesto apagón mundial de 72 horas no tiene información contundente que la respalde.

La prueba estadounidense no implica cortes de electricidad, fallas de internet, interrupciones bancarias ni problemas con aplicaciones telefónicas.

Por eso, el mensaje de 17 de noviembre no es una advertencia de catástrofe, sino una prueba de alertas de emergencia en Estados Unidos. No hay que confundir este ejercicio con el supuesto apagón mundial que se ha difundido en redes sociales.