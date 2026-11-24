Si te encanta el espacio y no te perdiste la superluna de Castor, todavía tendrás la oportunidad de disfrutar otros fenómenos astronómicos antes de que termine el año. En México podrán observarse dos superlunas más: la Luna Fría y la Luna del Lobo. Te contamos cuándo ocurrirán y qué necesitas para apreciarlas.

¿Cuándo es la superluna de Castor en 2026?

La Luna de Castor se podrá observar la noche de este martes 24 de noviembre. Su máximo esplendor llegará a las 14:53 UTC; en México podrás verla brillar a las 8:53 de la noche.

Esta superluna de Castor recibe el nombre por el origen en las antiguas tradiciones en América del Norte, marcando la llegada del invierno.

En noviembre era la época donde los castores reforzaban sus refugios y construían presas para prepararse para la temporada de invierno.

¿Cuándo será la Luna Fría?

Esta Luna será la última del año. Llegará el próximo 23 de diciembre de 2026; se le conoce así porque es la primera tras el inicio de invierno.

La Luna Fría recibe este nombre porque coincide con la época del año en que las temperaturas comienzan a bajar en el hemisferio norte y se intensifica la llegada del invierno.

Tiene origen en las tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica, que utilizaban los ciclos lunares para identificar los cambios de estación y las condiciones de la naturaleza.

También es conocida como la Luna de las Noches Largas, debido a que aparece durante una temporada donde las noches son más prolongadas.

¿Cuál es la primer superluna de 2027?

La Luna de Lobo será la primera del año 2027, y llegará el 22 de enero. Esta Luna recibe su nombre de las antiguas tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica, que relacionaban su aparición en enero con los aullidos de los lobos durante las noches de invierno.

En esa época del año, estos animales solían escucharse más cerca de las comunidades mientras buscaban alimento. También es conocida como Luna de enero.