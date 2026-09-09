Notas
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Eclipse solar del siglo: Los mejores lugares del mundo para verlo
La cuenta regresiva para el eclipse solar más largo del siglo comenzó; te decimos cuáles serán los mejores lugares del mundo para verlo y si se podrá observar desde México.
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Todo lo que debes saber sobre el "eclipse del siglo": ¿Cuándo y dónde verlo?
El esperado “eclipse del siglo” deslumbrará a millones, con varios minutos de oscuridad total, superando los eclipses recientes en duración. Aquí los detalles.
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Lluvia de estrellas Épsilon Perseidas alcanzan su máximo en septiembre: hora para verlas desde México
¡Ojos al cielo! No te pierdas el pico máximo de la lluvia de estrellas Épsilon Perseidas en México; hora para ver el fenómeno a todo su esplendor.
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Así son las perlas de Baily: El fenómeno luminoso que acompañará al eclipse solar más largo del siglo 21
Científicos y aficionados a la astronomía ya tienen la mirada puesta en el gran eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 que vendrá acompañado de las perlas de Baily.
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¿A qué hora saldrá la Luna de Cosecha en México? Este es el mejor momento para verla
¿A qué hora se podrá ver la Luna de Cosecha en México? Conoce el mejor momento para alzar la vista al cielo este 26 de septiembre de 2026.
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¿Cuándo veremos la Luna de Cosecha? Esta es la fecha y el origen de su nombre
La Luna de Cosecha iluminará el cielo en septiembre. Conoce cuándo será, cuál es el mejor momento para verla y por qué recibe este curioso nombre.