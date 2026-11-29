¡Aguas con los fraudes! Millones de mexicanos se preparan para disfrutar de las ofertas del Cyber Monday 2026; sin embargo, antes de dar “clic” en comprar, es importante verificar que el sitio web sea confiables; te compartimos algunos consejos para evitar perder tu dinero y datos personales.

El Cyber Monday 2026 comienza en las primeras horas de este lunes 30 de noviembre.

¿Cómo saber si una tienda en línea es segura durante el Cyber Monday?

No caigas en trampa. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que antes de comprar en línea es importante verificar el sitio web, pero ¿cómo hacerlo?

Revisa si la página web tenga las letras “https” en la barra de estado.

Verifica que tenga un candado en la barra.

Debe be contar con un certificado vigente.

Autoridades piden a los usuarios acceder únicamente a páginas electrónicas conocidas y con buena reputación. Puedes consultar la herramienta Monitoreo de Tiendas Virtuales.

🛍️ ¿Planeas comprar durante Black Friday o Cyber Monday? Antes de aprovechar las ofertas, haz un presupuesto, compara precios y verifica que las tiendas en línea sean seguras y confiables. La Profeco recomienda revisar términos y condiciones, costos de envío, garantías y políticas de devolución. También conserva tus comprobantes de compra por si necesitas presentar una reclamación. Consulta el Monitoreo de Tiendas Virtuales para verificar si los proveedores cumplen con las disposiciones de protección al consumidor: https://t.co/cDS9ip9PzI Más información: https://t.co/R7pLrXj8Jv — Profeco (@Profeco) November 26, 2026

Consejos para cuidar tu dinero y evitar estafas en el Cyber Monday 2026

Para comprar de forma segura en el Cyber Monday 2026 las autoridades compartieron algunas recomendaciones.

Consulta el precio: Verifica cuánto costaba el producto semanas antes del evento para asegurarte de que los comercios no hayan inflado el precio original para simular una rebaja más grande.

Verifica cuánto costaba el producto semanas antes del evento para asegurarte de que los comercios no hayan inflado el precio original para simular una rebaja más grande. Compara entre establecimientos: Que un artículo tenga etiqueta de descuento no significa que sea el precio más bajo del mercado; busca la misma pieza en otros portales oficiales.

Que un artículo tenga etiqueta de descuento no significa que sea el precio más bajo del mercado; busca la misma pieza en otros portales oficiales. Verifica el precio final: Antes de ingresar tus datos de pago, revisa el desglose completo incluyendo costos de envío, comisiones por método de pago o impuestos adicionales.

Antes de ingresar tus datos de pago, revisa el desglose completo incluyendo costos de envío, comisiones por método de pago o impuestos adicionales. Evita compras impulsivas: Desconfía de los contadores de tiempo o mensajes que te presionen para realizar un pago inmediato alegando que la oferta “se agotará en segundos”.

¿Qué hacer si tienes problema o fraude con tu compra en Cyber Monday?

Si eres víctima de un fraude o experimentas problemas con tus compras durante el Cyber Monday, debes actuar rápido para proteger tu dinero y tus datos personales.