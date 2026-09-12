Finanzas personales

Notas
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¿Sales de la CDMX? Este es el precio de la gasolina hoy 12 de septiembre 2026
Desde hace varias semanas, el precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado.
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¿Abren los bancos este 15 y 16 de septiembre? Este es el horario para las fiestas patrias
Durante las fiestas patrias, los servicios en los bancos tendrán cambios en el horario. Revisa si abrirán el 15 y 16 de septiembre y cuándo podrás hacer tus trámites.
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Cierre de mercados... la BMV cae mientras que Wall Street respira
El crudo retrocedió este viernes, mientras los principales índices de Estados Unidos recuperaron terreno tras cuatro sesiones de pérdidas.
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¡Ojo conductores! Precio de la gasolina presenta cambios HOY
¿Te toca llenar el tanque? Consulta el precio de la gasolina estado por estado para hoy viernes 11 de septiembre 2026; lista de costos por litro en México.
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¿El kilo de huevo vuelve a dispararse en México? Este es su precio para inicios de septiembre 2026; costos por estados
El precio del huevo ha impactado al bolsillo de millones de mexicanos desde hace algunos días, superando los $60 pesos el kilo; te compartimos el costo por estado.
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Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 7 de septiembre?
¿Vas a circular por las carreteras de México este lunes? Toma previsiones y revisa el estado de las vías de comunicación ante posibles bloqueos o cierres.