“Aquí te ganas un lugar": El gimnasio de Tepito donde el boxeo cambia vidas - VIDEO

En Tepito se nace peleando contra la calle y las carencias. En medio de ese entorno, un grupo de jóvenes encontró en los puños la vía más pura para salir adelante. Para Miguel Mancera, “Miky”, el boxeo fue un rescate del alcoholismo. Empezó amarrando guantes y hoy entrena a más de 30 peleadores para que destaquen por su talento y no por los prejuicios del barrio.

Rostros como Kid Azteca y el Ratón Macías reciben a los jóvenes en la entrada. Peleadores como Isaac Muñoz usan este espacio para transformar infancias difíciles y estrés laboral en trabajo duro sobre el cuadrilátero. Deportistas experimentados como Alberto “El Chato” Ramírez entrenan diario al parejo de los nuevos. Su meta es motivar a los jóvenes del barrio a tomar el camino de la disciplina y alejarse de las calles.

Chicas de 16 años también sueñan con el profesionalismo. Isabel Gamboa demuestra arriba del ring que tiene la potencia suficiente para romper prejuicios y ganarse el respeto de sus compañeros.

El Gimnasio Cloroformo sigue firme formando promesas con el estilo recio de la Ciudad de México, manteniendo viva la tradición boxística que le da identidad a Tepito.

