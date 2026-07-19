Notas
-
¿Cuánto durará la final del Mundial 2026? Horario y duración estimada que tardaría con el show de medio tiempo y hasta penales en el España vs Argentina
Hoy domingo 19 de julio de 2026, el mundo se paraliza con el duelo que definirá al ganador del Mundial 2026 entre España y Argentina y te damos todos los detalles de los horarios para la final
-
En una caja debajo de la cama: Así escondieron al trofeo Jules Rimet durante la Segunda Guerra Mundial
El trofeo Jules Rimet estuvo en riesgo durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue resguardado en una caja de zapatos bajo la cama.
-
El deporte está de luto: Asesinan a exjugador profesional en pleno torneo de basquetbol
Kinu Rochford, exjugador profesional de basquetbol, murió tras ser víctima de un ataque a tiros en pleno torneo
-
¿Qué es el Idrettsglede? El revolucionario método deportivo de Noruega que llevó a Erling Haaland a la élite
Detrás del éxito Erling Haaland está el idrettsglede, un innovador método deportivo de Noruega que crea deportistas de élite.
-
La forma más sencilla de cargar la nueva ruta 21K del Medio Maratón CDMX 2026 en tu smartwatch
¿Correrás el Medio Maratón CDMX 2026? Descubre cómo cargar la nueva ruta de 21k en tu smartwatch y llega preparado para seguir el recorrido sin contratiempos.
-
El secreto mejor guardado de los corredores para reponer energía en el Medio Maratón CDMX 2026
¿Correrás el Medio Maratón de la CDMX 2026? Descubre por qué los geles son el secreto de muchos atletas para reponer energía y mantener el ritmo.
Videos
Galerías
-
El "Remo Vikingo" une a todo un país tras la histórica participación de Noruega en el Mundial 2026
-
Dos banderas, una misma fiesta: Uzbekistán y Colombia se enfrentan en el Mundial 2026
-
Donald Trump, Taylor Swift y más: ¿Quiénes asistieron al Super Bowl 2025?
-
México y Arabia Saudita: los mejores memes del partido en Qatar 2022