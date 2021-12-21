Arabia Saudita ataca instalaciones del aeropuerto de Saná en Yemen

La noche del lunes, la coalición de Arabia Saudita realizó tres ataques con bombas contra las instalaciones del aeropuerto de Saná, en Yemen, bajo el argumento de que era utilizado por los hutíes para lanzar aviones no tripulados contra el país arabe.

De acuerdo con las autoridades de Yemen, el bombardeo destrozó un centro de entrenamiento de la aviación civil, un almacén de mercancías y un centro sanitario para cuarentenas.

A través de un comunicado, Arabia Saudita respondió que los ataques contra el aeropuerto de Saná de Yemen fueron precisos y limitados contra objetivos militares legítimos que se encontraban ahí.

“La destrucción de estos objetos no tendrá ningún efecto en la capacidad operativa del aeropuertos y no afectará la gestión del espacio aéreo, el tráfico aéreo y las operaciones de asistencia en tierra”, se lee en el comunicado.

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Suspenden vuelos humanitarios por ataque al aeropuerto de Saná

El aeropuerto de Saná de Yemen suspendió sus vuelos de ayuda humanitaria tras el bombardeo que recibió por parte de Arabia Saudita contra sus instalaciones.

Un trabajador del aeropuerto de Saná, informó para una agencia internacional de noticias que no pueden suministrar combustible a los aviones ya que el único camión cisterna con el que contaban fue destruido durante los ataques.

De igual forma, los rebeldes hutíes prohibieron la entrada de vuelos con ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tanto los programados para este martes, como los siguientes días.

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El aeropuerto de Saná está cerrado a vuelos comerciales desde 2015, y solo se permite la entrada aérea de ayuda humanitaria de ONU, sin embargo, desde este martes tampoco podrán entrar, sin tener una fecha exacta para poder regresar a Yemen.

Cabe destacar que Arabia Saudita intervino en Yemen en 2015, para apoyar al gobierno contra los rebeldes hutíes, quienes son respaldados por Irán. Los hutíes tomaron el control de la capital Saná en 2014, con lo que se inició una guerra interna en Yemen.

