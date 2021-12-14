Este martes se registraron dos fuertes explosiones en las que murieron dos policías en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, Colombia.

Autoridades de Colombia informaron que la primera explosión fue dentro del aeropuerto Camilo Daza, por lo que el Ejército y la Policía Nacional arribaron al lugar para evacuar a los viajeros y funcionarios que se encontraban en el lugar.

Minutos más tarde, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, confirmó que las explosiones de Cúcuta se trataron de atentados terroristas, y en la primera murió el hombre responsable. Molano aseguró que la terminal aérea se encuentra vigilada por 35 soldados.

Se registran dos explosiones en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, #Colombia. Autoridades confirman la muerte de tres personas. pic.twitter.com/8ZCvwWSS2Q — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 14, 2021

“Esta madrugada, a las 5:45 horas, un individuo que portaba un artefacto explosivo trató de cruzar la reja del aeropuerto y en ese intento el artefacto explotó y lo afectó a él mismo. Era un bandido que tenía una intención terrorista contra uno de los activos en el aeropuerto”, indicó el ministro de Defensa a un medio local.

Molano agregó que “el hombre llevaba un artefacto explosivo en un maletín, intentó saltar la malla de seguridad, pero al no lograrlo cayó sobre la bomba, ésta explotó y desmembró al terrorista en Cúcuta”.

#ATENCION Este es el momento de la segunda explosión en Cúcuta esta mañana. ⁦⁦@lafm⁩ pic.twitter.com/W2JAwXvU0Y — Santiago Ángel (@santiagoangelp) December 14, 2021

El ministro de Defensa aseguró que no conocen la identidad del individuo que portaba la bomba, sin embargo, las autoridades ya investigan lo que sucedió en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta y no descartó que el atentado estuviera relacionado con las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Segunda explosión en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta

La segunda explosión ocurrió cerca del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, donde fallecieron dos policías identificados como William Bareño y David Reyes, cuando se acercaron para desactivar la bomba.

Lamento profundamente el asesinato de los intendentes David Reyes y Willian Bareño, en el atentado de Cúcuta.



Su muerte no puede quedar impune y no descansaremos hasta que haya justicia.



Descansen en paz pic.twitter.com/CH22wsuMyL — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 14, 2021

Los dos policías que murieron en el atentado eran técnicos antiexplosivos del Departamento de Policías en Tierras Nortesantandereanas, recientemente habían sido condecorados por su trabajo contra las minas antipersona.

Silvano Serranon, gobernador de Norte de Santander, informó que la bomba que mató a los dos policías fue activada “por personas que se encontraban al interior del aeropuerto Camilo Daza”.

Por el momento no hay detenidos ni se conocen las causas de las explosiones en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta.

Reportera vive de cerca la explosión de Cúcuta

Jullieth Cano, corresponsal de Noticias Caracol en Cúcuta, vivió muy de cerca la segunda explosión, que cobró la vida de dos policías.

“Acá donde nos encontramos, a media cuadra, sucedía otra detonación y dos policías que se encontraban verificando una caja, que sí contenía explosivos... esta detonó y los policías murieron de manera inmediata”, relató Jullieth Cano.

Estremecedor relato de la reportera de Noticias Caracol



Cuando cubría la explosión de una bomba en el aeropuerto de Cúcuta, en #Colombia, otra bomba estalló frente a dos policías que iban a desactivarla. pic.twitter.com/bBW6tEdOLv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 14, 2021

“Sobre las 6:50 minutos hubo una segunda explosión, había unos policías en ese pastizal y cuando sonó la bomba explosiva salieron los cuerpos desmembrados”, añadió un periodista.