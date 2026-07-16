Reportan avistamiento de buque de guerra inglés en Las Malvinas; Argentina denuncia incursión militar

El Gobierno de Argentina presentó una protesta formal ante el Reino Unido por la presencia de un buque de guerra inglés en Las Malvinas, aguas que considera bajo su jurisdicción.

La información fue dada a conocer este miércoles 15 de julio por la Cancillería de Argentina, tras el duelo de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre las dos naciones.

De acuerdo con el comunicado oficial, el pasado lunes el gobierno argentino entregó una nota de protesta a la embajada británica en Buenos Aires. En el documento expresó su “más enérgico rechazo” a los movimientos del HMS Medway, un buque de patrulla de la Marina del Reino Unido que se encuentra navegando en los alrededores de las Islas Malvinas.

Cancillería de Argentina denuncia movimiento del buque de guerra

Según el comunicado publicado por la Cancillería de Argentina, los movimientos de la embarcación británica no fueron notificados de manera adecuada conforme a los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes entre ambos países. Además, sostuvo que las maniobras incluyeron el tránsito del buque por el mar territorial argentino.

“El Gobierno argentino rechaza con firmeza esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina, que se suma a una política sostenida de actos unilaterales incompatible con las resoluciones de las Naciones Unidas”, se lee en el comunicado.

Asimismo, sostuvo que los “movimientos inconsultos e ilegales” del HMS Medway contravienen los compromisos bilaterales relacionados con las medidas de fomento de la confianza en el ámbito militar que permanecen vigentes entre los dos países.

Cancillería asegura que Las Malvinas le pertenecen a Argentina

En el final del mensaje publicado en redes sociales, la Cancillería Argentina reafirmó los derechos de soberanía de las Islas Malvinas, asegurando que le pertenecen al país sudamericano.

“La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas”, cierra el comunicado.