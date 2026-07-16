Ni argentinas ni británicas: la disputa por las Islas Malvinas que continúa más de 40 años después de la guerra

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra volvió a estar en el centro de la conversación mundial, pero esta vez no solo por lo ocurrido dentro de la cancha. Antes del enfrentamiento por el pase a la final de la Copa del Mundo, la polémica creció alrededor de una pregunta que lleva décadas sin una respuesta definitiva: ¿a quién pertenecen realmente las Islas Malvinas?

Argentina consiguió el boleto a la final tras imponerse ante Inglaterra, pero más allá del resultado deportivo, el duelo estuvo marcado por un trasfondo histórico que permanece abierto desde hace más de 40 años, cuando ambos países protagonizaron una guerra por la soberanía del archipiélago en 1982.

¿Dónde están ubicadas las Islas Malvinas?

Las Islas Malvinas se encuentran en el océano Atlántico Sur, sobre la plataforma continental de la Patagonia argentina, aproximadamente a 500 kilómetros de la costa de la provincia de Santa Cruz; actualmente son administradas por el Reino Unido, aunque Argentina mantiene un reclamo histórico y diplomático al considerar que forman parte de su territorio.

El archipiélago está compuesto por dos grandes islas: Soledad (East Falkland) y Gran Malvina (West Falkland), además de alrededor de 700 islas e islotes más pequeños.

Su territorio tiene una extensión cercana a los 12 mil 173 kilómetros cuadrados y cuenta con una población aproximada de 3 mil 600 habitantes, quienes en su mayoría viven en la capital del archipiélago.

Para Argentina, la ubicación geográfica es uno de los elementos centrales de su reclamo, debido a la cercanía de las islas con el territorio continental sudamericano. Para Reino Unido, la administración histórica y la voluntad de los habitantes son los principales argumentos para defender su permanencia bajo soberanía británica.

¿Las Malvinas son argentinas o británicas? La respuesta depende del enfoque desde el que se analice el conflicto

En términos administrativos, las Islas Malvinas actualmente funcionan como un Territorio Británico de Ultramar. El Reino Unido controla aspectos como la defensa y las relaciones exteriores, mientras que existe un gobierno local encargado de los asuntos internos.

Argentina sostiene que el archipiélago forma parte de su territorio nacional y mantiene vigente su reclamo de soberanía, argumentando que las islas fueron heredadas de España tras la independencia y que posteriormente fueron ocupadas por fuerzas británicas en 1833.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que existe una disputa de soberanía entre ambos países y no ha reconocido oficialmente una pertenencia definitiva para ninguna de las dos naciones. Por ello, ha llamado en distintas ocasiones a que Buenos Aires y Londres retomen las negociaciones diplomáticas.

¿Por qué Argentina dice que las Islas Malvinas le pertenecen?

El reclamo argentino se sostiene principalmente en argumentos históricos, territoriales y jurídicos, uno de ellos señala que, después de la independencia de Argentina, el país asumió los derechos que anteriormente correspondían a España sobre esos territorios, ya que las islas habían estado vinculadas administrativamente al Virreinato del Río de la Plata.

Además, Argentina afirma que durante los primeros años del siglo XIX estableció presencia y autoridades en el archipiélago, hasta que en 1833 una operación británica desplazó a las autoridades argentinas e instaló una administración propia.

Otro punto clave de la postura argentina es la cercanía geográfica: Buenos Aires considera que las islas forman parte del espacio natural de la plataforma continental sudamericana.

¿Por qué Reino Unido afirma que las Malvinas son británicas?

La postura británica se basa principalmente en la administración continua del territorio y en el principio de autodeterminación de sus habitantes.

Londres sostiene que ejerce control sobre las islas desde 1833 y defiende que los habitantes del archipiélago tienen derecho a decidir su futuro político.

En 2013 se realizó un referéndum en las Malvinas en el que el 99.8% de los participantes votó a favor de continuar como Territorio Británico de Ultramar. El Reino Unido utiliza ese resultado como uno de sus principales argumentos para rechazar nuevas negociaciones sobre soberanía.

Argentina, por su parte, considera que esa consulta no resuelve la disputa debido a que sostiene que los habitantes actuales descienden principalmente de población británica asentada después de la administración de Londres.

¿Se viene la cuarta? ⭐🇦🇷🤔



Por segunda vez en su historia Argentina tiene la posibilidad de defender el campeonato, como sucedió entre 1986 y 1990. Además, será su séptima final de una Copa Mundial de la FIFA™ .



Del lado de Inglaterra, tras la derrota, persiste la ‘maldición’… pic.twitter.com/blJNs8rY8Z — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 15, 2026

La guerra de 1982: el conflicto que marcó la relación entre Argentina y Reino Unido

La disputa alcanzó su punto más crítico el 2 de abril de 1982, cuando Argentina desembarcó fuerzas militares en las islas e intentó recuperar el control del territorio.

El Reino Unido respondió enviando una fuerza militar al Atlántico Sur, lo que desencadenó una guerra que duró 74 días y dejó más de 900 muertos entre ambos bandos.

El conflicto terminó el 14 de junio de 1982 con la rendición argentina y la continuidad de la administración británica sobre las islas.

Desde entonces, la soberanía de las Malvinas se convirtió en un tema profundamente ligado a la identidad nacional argentina y en uno de los puntos más sensibles de su política exterior.