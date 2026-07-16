La esperanza del futbol entre ruinas: sobrevivientes de Venezuela se refugian en partidos del Mundial 2026

En medio de la tragedia de Venezuela tras los dos terremotos del pasado 24 de junio, cientos de damnificados vieron las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde un campamento.

En videos compartidos en redes sociales, se puede ver a los aficionados venezolanos disfrutando de la fase eliminatoria del torneo de futbol más importante del planeta en pantallas gigantes instaladas en los campamentos.

En el refugio no hay butacas acolchonadas, ni aire acondicionado, ni la comodidad de un hogar que hoy ya no existe; se trata de un lugar común, una banqueta, la calle, bancos de plástico gastados o personas, sobre todo niños, sentados sobre el suelo que miran cómo rueda el balón a miles de kilómetros de distancia.

Parece que todo lo que se juega en esa pantalla es el derecho a la dignidad, a la tregua, a la felicidad colectiva. Durante noventa minutos, el rugido de la catástrofe que los dejó sin nada es reemplazado por el rugido de una afición que olvida por momentos lo ocurrido.

Cuando llegan los goles, el campamento estalla; hoy es un grito que suena a desahogo, a resistencia, a un rotundo "seguimos aquí" y aún sentimos alegría.

Aumenta cifra de muertos tras los terremotos en Venezuela

De acuerdo con el balance oficial de las autoridades venezolanas, difundido este miércoles 15 de julio, la cifra de fallecidos se elevó a 4 mil 829 personas, mientras que el número de heridos se mantiene en 16 mil 740.

El informe fue presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien indicó que las labores de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria siguen activas en las zonas más afectadas.

Además, las autoridades informaron que 128 mil 324 familias han recibido algún tipo de apoyo desde que ocurrió la emergencia.

Más de 17 mil damnificados por los terremotos en Venezuela

En el reporte también se indica que 17 mil 907 personas perdieron sus viviendas a causa de los movimientos telúricos. Las autoridades precisaron que las cifras corresponden al corte actualizado del 15 de julio y advirtieron que las evaluaciones continúan en las regiones que registraron mayores daños.

Como parte de la respuesta a la emergencia, se mantienen habilitados 106 campamentos que actualmente albergan a 20 mil 857 personas que fueron evacuadas o que se quedaron sin hogar tras los terremotos.

En materia de infraestructura, el balance oficial señala que 856 edificios sufrieron daños y que 190 de ellos colapsaron por completo.

Más de mil réplicas de los terremotos en Venezuela

Además de la cifra de damnificados, el reporte oficial indica que, desde el 24 de junio, se han contabilizado mil 284 réplicas de los terremotos en Venezuela, por lo que se mantienen los protocolos de vigilancia y monitoreo en las zonas de mayor actividad sísmica.

Mientras continúan las labores de recuperación, las autoridades venezolanas aseguraron que seguirán las acciones de asistencia humanitaria, evaluación de daños y apoyo a las personas afectadas.

