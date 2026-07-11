Cae Rodolfo Aguirre en Argentina; el mexicano era buscado por la Interpol por presunto narcotráfico

Un ciudadano mexicano identificado como Rodolfo Aguirre fue arrestado en Argentina debido a un requerimiento judicial emitido por Estados Unidos, donde es señalado por presuntos delitos vinculados con el narcotráfico.

La detención fue confirmada por la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, quien explicó que las autoridades actuaron después de detectar el ingreso del mexicano al país de Sudamérica.

Y es que, de acuerdo con un comunicado, existía una notificación internacional derivada de una solicitud presentada por el gobierno estadounidense ante la Interpol.

Así fue el operativo para detener a Rodolfo Aguirre

El operativo para su captura se desarrolló en el barrio de Puerto Madero, Buenos Aires, y contó con la participación de distintas dependencias de seguridad.

En las acciones intervinieron la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Policía Federal Argentina, la Interpol y las autoridades migratorias.

#LoÚltimo | Autoridades de #Argentina detuvieron al mexicano Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, quien era buscado por @INTERPOL_HQ por presuntos delitos de narcotráfico en Estados Unidos, informaron este viernes el Ministerio de Seguridad Nacional y la Secretaría de Inteligencia… pic.twitter.com/sWJ0a4eJm5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 11, 2026

Las autoridades argentinas subrayaron que el arresto fue posible gracias al trabajo coordinado entre organismos nacionales e internacionales, así como al intercambio de información con agencias estadounidenses y la colaboración de la Interpol.

Rodolfo Aguirre era buscado desde 2017

Rodolfo Aguirre es requerido por una corte del Distrito Norte de Illinois, que lo investiga por presuntos delitos relacionados con la posesión, distribución y comercialización de cocaína en Estados Unidos.

Los antecedentes del caso indican que el mexicano estaba prófugo de la justicia desde 2017. Anteriormente había sido detenido en Estados Unidos, aunque posteriormente obtuvo la libertad bajo fianza. Sin embargo, incumplió las condiciones establecidas por la justicia estadounidense, situación que derivó en una nueva orden de búsqueda en su contra.

Rodolfo Aguirre sería extraditado a Estados Unidos

Luego de su arresto en Buenos Aires, Rodolfo Aguirre quedó bajo la jurisdicción de las autoridades argentinas, que deberán determinar el procedimiento a seguir.

Y es que las autoridades de Estados Unidos ya presentaron la solicitud de extradición para que el ciudadano mexicano rinda cuentas cante la justicia del vecino país del norte. Será en los próximos días cuando se determine su situación legal en Argentina.

