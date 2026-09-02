¿Por encima del INE? Ariadna Montiel desconoce número de afiliados de Morena del instituto y busca imponer más de 12 millones de militantes

Fiel a su narrativa constante de confrontación y sometimiento al órgano electoral, Morena volvió a poner en duda los datos y dictámenes del Instituto Nacional Electoral (INE). Pese a que el informe oficial de verificación del padrón reconoció al partido como la agrupación política con el mayor número de militantes en el país, acreditando 11 millones 629 mil 541 registros válidos distribuidos en las 32 entidades federativas, la dirigencia del partido rechazó la cifra oficial asegurando que el árbitro electoral omitió intencionalmente más de 400 mil afiliaciones para no encender el debate sobre duplicidades con la oposición.

Durante una conferencia de prensa encabezada por Ariadna Montiel, la dirigencia de Morena reclamó que el órgano electoral ignoró un paquete considerable de registros enviados desde hace meses. "Tenemos 11.6 millones de militantes validados por el INE, pero nos dejó 'en visto', digámoslo así, 409 mil que tiene meses que le enviamos a validar y que no nos ha dado respuesta", reprochó la funcionaria

Apoyándose en gráficos donde sumaban 409 mil 033 registros pendientes a los 11.6 millones validados para alcanzar un total de 12 millones 038 mil 574 afiliados, acusó al instituto de retrasar el dictamen de fondo para evitar fricciones con las demás fuerzas políticas.

El padrón oficial del INE frente a las cifras que defiende Morena

El reclamo de Morena contrasta con el balance formal presentado por el órgano electoral, las cifras ratificadas para las demás fuerzas políticas quedaron distribuidas de la siguiente manera:



Partido Verde Ecologista de México (PVEM): 1 millón 61 mil 319 registros válidos con presencia en 32 estados.

1 millón 61 mil 319 registros válidos con presencia en 32 estados. Partido Revolucionario Institucional (PRI): 819 mil 103 afiliados validados en 25 entidades federativas.

819 mil 103 afiliados validados en 25 entidades federativas. Partido del Trabajo (PT): 590 mil 797 registros válidos distribuidos en 30 estados.

590 mil 797 registros válidos distribuidos en 30 estados. Partido Acción Nacional (PAN): 366 mil 104 registros validados en 25 entidades federativas.

366 mil 104 registros validados en 25 entidades federativas. Movimiento Ciudadano (MC): 318 mil 642 registros válidos en 29 entidades federativas.

A pesar de aventajar por más de 10 millones de militantes a su competidor más cercano y de contar con la validación legal del instituto, la cúpula de Morena insistió en sostener un relato de agravio institucional, asegurando que para sus cálculos internos la cifra real supera los 12 millones de miembros, demostrando que aun con el viento a favor, el oficialismo mantiene la maquinaria para doblegar al INE y pasar por encima de este.