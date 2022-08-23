VIDEO: Captan a policías durante detención violenta en Arkansas

Una mujer captó el momento en que tres policías realizan una detención violenta en el condado de Crawford, Arkansas, que les costó la suspensión hasta que se aclaren los hechos.

El video de la detención violenta fue tomado por una mujer, quien grabó a escondidas a los oficiales y que tras descubrir su presencia, le piden que se aleje.

Crawford sheriff dept Arkansas pic.twitter.com/KZAmwzwwmV — Naomi Johnson (@NaomiRHelm) August 21, 2022

En la grabación se observa que tres policías de Arkansas dan por varios minutos una golpiza a un hombre, quien permanece boca abajo.

"¡Esto está mal!¡Tenemos que salir de aquí!", se escucha en la grabación de la detención violenta.

Los uniformados golpearon una y otra vez al detenido, identificado como Randal Worcester, de 27 años. Le dan rodillazos en el rostro, puñetazos en la cara y lo estrellan contra el asfalto.

Suspenden a 3 policías por detención violenta en Arkansas

Luego de que se difundió el video de la detención violenta, autoridades del condado de Crawford, Arkansas, abrieron una investigación en la que suspendieron a los tres policías.

“Serán castigados por lo que hicieron si se descubre que violaron algún derecho, ley o algo por el estilo”, sostuvo James Damante, alguacil del condado Crawford.

En tanto, el gobernador de Arkansas declaró que a simple vista el comportamiento de los policías no se apegó al entrenamiento que reciben, pero aseguró que la investigación por esta detención violenta continuará.

“Esa es una conducta reprobable en la que se golpea a un sospechoso de esa manera. Vimos una muestra de eso. Está bajo investigación”, declaró Asa Hutchinson, gobernador de Arkansas.

De acuerdo con el expediente, el detenido está acusado de resistirse al arresto, además de agredir a un empleado de una gasolinera, de posesión de un instrumento para cometer un crimen, allanamiento de morada y amenaza terrorista.

Debido a que ninguno de los tres policías tenía cámara corporal al momento de este arresto, la investigación se retrasará aún más.

De acuerdo con expertos, el video muestra un exceso de uso de la fuerza al momento de la detención.

“Cuando miras el video y ves los golpes en la cabeza, ves levantar la cabeza y empujarla contra el pavimento, el rodillazo del individuo y demás, ahí es donde se vuelve excesivo”, comentó Charles Ramsey, analista de aplicación de la ley.

Mientras la investigación sobre este arresto continúa, el detenido permanecerá en la cárcel por varios cargos y deberá pagar una multa que rebasa los 15 mil dólares.

