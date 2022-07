Hermanos van a pedir ayuda a policías y los golpean en Yucatán

Dos hermanos acudieron a pedir ayuda a un módulo de vigilancia pero a cambio fueron sometidos violentamente por policías de Progreso, Yucatán.

El momento en el que policías detienen a una persona y golpean a otra más quedó grabado.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, los hermanos Chi Caballero, acudieron con los policías para que los ayudaran pues un familiar se encontraba alcoholizado.

“Esperamos como 15 minutos y de repente rodean mi carro los policías, nos bajan del vehículo, nos golpean, ya vieron en el video como pasa todo”, declaró Joaquín Chí Caballero, víctima de abuso policial .

El presunto abuso policial en Yucatán ocurrió en días pasados, y a decir de las víctimas no hubo motivo para que los policías reaccionaran de esa manera, incluso señaló que era excesivo el número de policías para detener a una persona.

Su hermano, Jesús, también fue víctima del abuso por parte de policías, todo porque intentó evitar que se llevaran su vehículo.

“Le digo ¿A dónde llevas el carro? Me empiezan a empujar, me corretean, me corretearon como tres cuadras cuando me alcanzan, me esposan muy brutalmente, me golpean en mis costillas, me golpean en mis piernas, tengo hinchadas el tobillo”, declaró Jesús Chí Caballero, víctima de abuso policial en Yucatán.

Víctimas de policías de Yucatán exigen disculpas

Las víctimas acudieron a la corporación municipal para solicitar una explicación por este abuso.

“Que nos pide una disculpa, que no sabían cómo pasaron las cosas. No es justo que vayas a pedir apoyo de las autoridades y salgas agredido”, explicó Joaquín Chí Caballero, víctima de abuso policial.





“Se han suscitado varios casos así como nosotros, no somos los únicos, pero como dicen casi nadie habla, por eso pasan las cosas”, dijo Jesús Chí Caballero, víctima de abuso de parte de los policías.

En abril de este año, dieron de baja a policías del mismo puerto por abuso de autoridad durante una detención.