Arquidiócesis de Managua reitera su apoyo a Rolando Álvarez

El arzobispo Leopoldo Brenes, de la arquidiócesis de Managua, capital de Nicaragua, reiteró su solidaridad con la iglesia de Matagalpa y al obispo Rolando Álvarez, quien fue detenido la madrugada de este jueves.

“El Señor Arzobispo Cardenal Leopoldo Brenes, tuvo la oportunidad de visitar y conversar con Mons. Álvarez en su residencia familiar, patentizando su estima fraterna en nombre de nuestra iglesia nicaragüense”, compartió la arquidiócesis de Managua a través de un comunicado.

Añadió que el obispo Rolando Álvarez luce desmejorado físicamente pero que su ánimo y su espíritu están fuertes y mostró confianza “en la oración ante la difícil situación” que vive la iglesia en Nicaragua.

+++ COMUNICADO: Su Eminencia Cardenal Leopoldo José Brenes, Arzobispo Metropolitano de Managua y el Clero Arquidiocesano reiteran su solidaridad y cercanía con Su Excelencia Monseñor Rolando Álvarez y la hermana diócesis de Matagalpa.



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“Conscientes que la oración es la fuerza del cristiano, invitamos a continuar implorando a Cristo que interceda y vele por éste su pequeño rebaño. Esperamos que la razón, así como el entendimiento respetuoso, abran camino a la solución de esta crítica y compleja situación para todos”.

Obispos de Costa Rica se solidarizan con Rolando Álvarez

Por su parte, la Conferencia Episcopal de Costa Rica también mostró su solidaridad a la Iglesia de Nicaragua por la represión que sufren por parte del gobierno de Daniel Ortega.

Compartieron que se solidarizan con el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, “en estos momentos de dolor e incertidumbre”, e hicieron un llamado al respeto de la libertad religiosa en Nicaragua.

“Hacemos un llamado al respeto a la libertad religiosa, a la dignidad de las personas y a la misión de la iglesia en Nicaragua”.

Los obispos de la Iglesia costarricense añadieron que mantendrán sus oraciones en todo el país para invocar la paz en Nicaragua y que se resuelva el caso del sacerdote Rolando Álvarez, quien está detenido por ser opositor de la dictadura de Daniel Ortega.

El obispo, un fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega, estuvo detenido en la casa curial desde hace una semana debido a una investigación en su contra por el delito de conspiración.

