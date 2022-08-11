¿Quién es Daniel Ortega y cuántas veces ha gobernado Nicaragua?

Daniel Ortega, quien es el actual presidente de Nicaragua, nació el 11 de noviembre de 1945 en Chontales. Estudió derecho en la Universidad Centroamericana de Managua, sin embargo, abandonó la escuela para unirse al sandinismo.

En 1963, Daniel Ortega se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y fue encarcelado en 1967 por participar en el robo de un banco y fue liberado en 1974. Ortega denunció que fue torturado durante el tiempo que estuvo preso.

Tras su liberación, Daniel Ortega fue exiliado a Cuba, donde se unió a la guerrilla. En ese tiempo conoció a Rosario Murillo, en Costa Rica, con quien se casó y tuvo siete hijos.

Tras algunos años en el exilio, Ortega regresó a Nicaragua para unirse al FSLN y participó en la lucha contra el régimen del ex presidente nicaragüense Anastasio Somoza. Aunque el sandinismo ganó la revolución, después comenzaron una guerra civil contra los rebeldes que eran apoyados por Estados Unidos.

¿Cuánto tiempo ha gobernado Daniel Ortega en Nicaragua?

Nicaragua quedó devastada tras las guerras, por lo que se instauró el servicio militar obligatorio y la comida se racionaba en medio del bloqueo económico ordenado por Washington. Daniel Ortega formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción.

En las elecciones de 1984, Ortega ganó la presidencia de Nicaragua por primera vez y gobernó hasta 1990, cuando perdió en las urnas frente a Violeta Barrios.

No obstante, en 2006, Daniel Ortega se volvió a presentar para las elecciones presidenciales de Nicaragua, en las que ganó de nuevo.

Después, en 2011, obtuvo su segundo mandato consecutivo tras anular la ley que impedía una reelección. En enero de 2012 fue investido como presidente de Nicaragua por tercera ocasión, pero esta vez tenía un amplio control del Congreso.

En 2016, consiguió una nueva reelección para un tercer mandato consecutivo. Según cifras del Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega obtuvo el 72 por ciento de los votos.

Desde Miami, y San José, exiliados piden al Papa Francisco que ayude a #Nicaragua, donde la dictadura de Daniel Ortega arremetió contra sacerdotes y obispos.



El país está hundido en un grito de ayuda. #SOSNicaragua, donde hasta #DueleRespirar.



Reporta @donatelonica. pic.twitter.com/E5uicxCfkQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 10, 2022

Finalmente, en las elecciones de 2021, obtuvo un nuevo triunfo en las urnas debido a que sus principales opositores estaban presos y solo compitió contra candidatos desconocidos. Con ellos consiguió su tercera reelección y su quinto mandato consecutivo.

Previo a la elección de 2021, al menos 39 opositores de Daniel Ortega fueron detenidos, entre ellos siete precandidatos presidenciales. Entre los que se encontraban la periodista Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, así como el politólogo Félix Maradiaga.

Los candidatos que podían representaban una amenaza para que Ortega pudiera continuar en el poder, fueron apresados previo a la elección Nicaragua.

