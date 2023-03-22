Arturo Zaldívar aclara si ser infiel es un delito en México

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar compartió un video en TikTok sobre la infidelidad y si se trata de un delito, esto debido a que el tema es una constante en México y otras partes del mundo al aplicarse principalmente en relaciones ‘románticas’.

La plataforma mundial de encuentros extraconyugales, Gleeden, junto a DIVE Marketing realizaron un estudio sobre la infidelidad en México; las cifras arrojaron que un 67% de los mexicanos confesó haber sido infiel en algún momento y un 59% se han arrepentido del acto. Otro portal de citas aseguró que México es el país con más infieles, solo después de Brasil; sin embargo, la situación se la acreditan a la pandemia, ya que estar en convivencia diaria con la pareja ocasionó que las relaciones cayeran en la monotonía.

¿Ser infiel es un delito en México? Arturo Zaldívar responde

El ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, aseguró que en México ser infiel ya no es un delito; sin embargo, subrayó que hasta hace algún tiempo los códigos penales de otros estados lo consideraban adulterio, tal es el caso del artículo 273 del Código Penal Federal, que establecía prisión de hasta dos años.

La infidelidad es un tema de dos, a veces de más. Si aceptan o no una infidelidad en caso de que se entere es tema de ellos. Aseguró Zaldívar

Arturo Zaldívar adornó el video con la canción de Shakira, misma que hace alusión a la infidelidad que sufrió por parte de su exesposo Gerard Piqué, de paso, aseguró que “claramente el Estado no tiene porque meterse”.

No es la primera vez que el Ministro se hace presente en TikTok, pues ha sido uno de los personajes públicos que mas contenido le ofrece a sus seguidores; durante el estreno del álbum "Midnights" de Taylor Swift aseguró que contaba las horas para poderlo escuchar, pues asegura que las canciones de "la artista de la década" tienen un mensaje para aquellos que las escuchan; además, explica que su afición nació por la recomendación de otros trabajadores más jóvenes que lo acompañan en la SCJN.

Artículos de la Ley que castigaban la infidelidad en México

Anteriormente se establecía en el Artículo 273 una medida contra el adulterio o la infidelidad, en el apartado detallaba la privación de la libertad de hasta seis años.

Estos son los artículos que hablaban sobre la infidelidad.

