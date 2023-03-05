¡Llegó al millón de seguidores! Conoce los videos más virales de Ebrard en TikTok

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard se convirtió en el rey de TikTok de la política mexicana al superar el millón de seguidores en la plataforma china, así lo dio a conocer en su cuenta con un remix de los videos más virales que ha hecho desde que se inició en el mundo digital.

Marcelo Ebrard se volvió el rey de TikTok|TikTok: @m_ebrard

Llegar al millón le tomó alrededor de un año y medio, pues su primer video fue publicado el 25 de agosto de 2021 en donde recibía al segundo grupo de nacionales que estaban en Afganistán, desde ese momento han pasado 511 videos y ahora, es un rockstar del internet.

¿Cuáles son los videos más virales de Ebrard?

El titular de Relaciones Exteriores cayó con el pie derecho en TikTok, pues desde un inicio sus seguidores le sumaban visitas al canal, tanto es así que al menos 40 videos superan el millón de reproducciones y otros ascienden las 600 mil visitas. Actualmente su video más viral tiene que ver con el actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador.

Bajo el título “¡Es un honor estar con Obrador!”, el video superó las 10 millones de vistas y a su manera, presumió cómo han crecido en el mundo de la política; Te TQM Presi, asegura Ebrard.

En segundo lugar se sitúa “Invítame a los tacos”, en donde el canciller preparó una parodia sobre el si ya sabes cómo soy, para que me invitan, ahí se le puede ver disfrutar en compañía de su esposa.

Invítame a los tacos, no te salen caros, ya no seas tacaño, no seas tan agarrado dice la canción

Para cerrar el top 3, Ebrard mostró cómo es su cara cuando se enteraba de las cosas que hacían los mexicanos en Qatar 2022, lo acompañó con las canciones Payaso de Rodeo y La Chona, mientras se les veía a los connacionales disfrutar el viaje.

No cabe duda que los mexicanos sabemos divertirnos. Aquí y en todo el mundo Ebrard

¿De qué se tratan los videos de Ebrard en TikTok?

Desde un inicio, el canciller se acercó mucho a los problemas que tienen los mexicanos diariamente, pues entre videos habla de la familia, sus aficiones y hasta del cariño que siente por los animalitos, incluso,compartió su tristeza cuando murió Proteo en Turquía.

Hasta el momento, sus seguidores han llenado de comentarios el último video y aseguran que lo quieren mucho, la respuesta no se hizo esperar por Ebrard con un "gracias por todo”.

TikTok, la nueva herramienta de los políticos mexicanos

TikTok se convirtió en una de las plataformas más importantes del mundo, y como todo tiene un cambio, en la política también se ve, y es que durante los últimos meses, los servidores públicos han aumentado su presencia en redes sociales, pues aseguran esto los puede acercar a los jóvenes mexicanos.

Los personajes de la política mexicana que tienen TikTok y son muy activos son: