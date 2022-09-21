Asamblea ONU: Biden critica a Rusia por amenazar con armas nucleares

En el segundo día de la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), participó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien aprovechó el momento para criticar a su homólogo de Rusia por haber iniciado una guerra en Ucrania y amenazar con utilizar armas nucleares.

En ese sentido, Joe Biden indicó durante la Asamblea General de la ONU que Vladimir Putin violó los principios básicos de la membresía en la organización internacional.

“Un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invadió a su vecino, intentó borrar un estado soberano del mapa. Rusia ha violado descaradamente los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas”, dijo Biden.

Tune in as I deliver remarks before the 77th Session of the United Nations General Assembly. https://t.co/4mVFkRRR8J — President Biden (@POTUS) September 21, 2022

Añadió que el mundo debería ver “los actos escandalosos” que realiza Moscú en Ucrania bajo la justificación de que se sintió amenazado, pero “nadie amenazó a Rusia y nadie más que Rusia buscó el conflicto”.

Horas antes, Putin ordenó una movilización rusa para luchar en Ucrania e hizo una amenaza apenas velada de usar armas nucleares, en lo que la OTAN calificó como un acto de desesperación "imprudente" ante la amenaza de una derrota rusa.

Letonia pide frenar la guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente de Letonia, Egil Levits, solicitó en la 77 Asamblea General de la ONU crear un tribunal especial para investigar lo que llamó el "crimen de agresión" de Rusia contra Ucrania.

Levits también dijo que Rusia debería pagar reparaciones a Ucrania después de que terminara el conflicto. Dijo que el tribunal propuesto podría formar parte de un "mecanismo internacional de reparaciones".

Los otros temas de la Asamblea General de la ONU

"El mundo de hoy está al borde de un nuevo orden internacional", dijo el presidente de Libia, Mohamed Younis Menfi, en el segundo día de la 77 Asamblea General de la ONU.

Menfi comenzó con un llamado de apoyo a la joven democracia libia y continuó llamando a defender el principio de soberanía de los estados y resolver los conflictos por medios pacíficos.

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Por su parte, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, exigió garantías de que Estados Unidos no abandonará ningún acuerdo nuclear revivido.

También dijo que Teherán quería que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuera juzgado por el asesinato en 2020 del principal comandante de la Fuerza Quds de Irán, Qassem Soleimani, en un ataque con aviones no tripulados.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, pidió una mayor cooperación internacional para combatir el narcotráfico durante su discurso ante la 77 Asamblea General de la ONU.

Según Lasso, Ecuador ocupa el tercer lugar en el mundo en incautaciones de cocaína. Hablando en la ONU, dijo que su gobierno ha impulsado las medidas para combatir el tráfico.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, pidió en la Asamble General de la ONU que los líderes mundiales apoyen financieramente las innovaciones en salud y tecnología en África.

El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, criticó a otros líderes que extienden los límites de mandato para aferrarse al poder, diciendo que esto estaba teniendo un efecto "corrosivo", y prometió elecciones libres y justas cuando el país elija a su sucesor en febrero.

