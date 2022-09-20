“El Mundo está en peligro”, advierte ONU en Asamblea General

Este martes, líderes mundiales se reunieron en Nueva York para la 77 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde su líder, Antonio Guterres, alertó que el mundo se encuentra en peligro y paralizado.

“Nuestro mundo está en peligro y paralizado. Las divisiones geopolíticas están socavando el trabajo del Consejo de Seguridad, socavando el derecho internacional, socavando la confianza en la fe de las personas en las instituciones democráticas y socavando todas las formas de cooperación internacional. No podemos seguir así”.

Por lo que exhortó a todas las naciones a trabajar en conjunto por el bien del mundo y “vuelva a encarrilarse” para alcanzar los objetivos de desarrollo global. Añadió que en este momento el mundo está en un momento decisivo ante las múltiples crisis que se han enfrentado.

|Reuters

"Este es un momento definitivo. Todos ustedes aquí hoy, y los que sintonizan desde todo el mundo, me dan una inmensa esperanza de que podamos poner nuestras manos en el timón del progreso y tomar un nuevo rumbo. Que podamos rescatar el Desarrollo Sostenible Metas y retome el rumbo para construir un mundo mejor que no deje a nadie atrás. El mundo tiene una larga lista de "cosas por hacer", dijo el jefe de la ONU.

¿Qué temas se tratarán en la Asamblea General de la ONU?

Los países latinoamericanos comenzaron su participación en la Asamblea General de la ONU este martes, entre los que participaron estuvieron los presidentes de Brasil, Honduras, Guatemala, El Salvador y Chile.

La mayoría de los países latinos se centraron en la guerra contra las drogas, la situación de los derechos humanos en Nicaragua, la guerra en Ucrania, y la baja economía entre otros temas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado a los países latinoamericanos a unir fuerzas para poner fin a la guerra contra las drogas durante un discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió un alto el fuego inmediato en Ucrania y criticó las sanciones contra Rusia por la invasión, mientras se dirigió a la Asamblea General de la ONU.

Turquía cree que es posible una paz integral entre Armenia y Azerbaiyán, dijo el presidente Tayyip Erdogan después de que los dos países reanudaran la lucha este mes.