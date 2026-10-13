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Ataque armado en secundaria de Oaxaca deja un profesor muerto en el Istmo de Tehuantepec

Un profesor murió tras un ataque a balazos dentro de la Secundaria Técnica 69 en San Blas Atempa; la Fiscalía de Oaxaca investiga los hechos.

Asesinan a balazos a profesor
Un ataque armado en una escuela de San Blas Atempa dejó un docente sin vida; la Fiscalía abrió las investigaciones correspondientes en el Istmo.

Escrito por: Ollinka Méndez

La violencia irrumpió en las aulas nuevamente, esta vez en el Istmo de Tehuantepec. Un profesor fue atacado a balazos al interior de la Escuela Secundaria Técnica número 69, en el municipio de San Blas Atempa, mientras se encontraba en el plantel.

El maestro, identificado por las iniciales L. P. R., cayó gravemente herido tras recibir múltiples impactos de bala dentro de las instalaciones escolares.

Debido a la gravedad de las heridas provocadas por los proyectiles, agentes de la Policía Municipal trasladaron al profesor a bordo de una unidad policial hacia un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec. El personal médico del mismo confirmó su fallecimiento momentos después de su ingreso.

Qué dicen las autoridades sobre el homicidio a balazos de un profesor de secundaria

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) movilizó a un equipo multidisciplinario para la recolección de pruebas en el lugar de los hechos.

Los agentes y especialistas llevan a cabo peritajes, diligencias de campo e inspecciones dentro de la escuela secundaria con el objetivo de establecer las líneas de investigación correspondientes.

La institución reportó que la evidencia e indicios recopilados durante las primeras horas integran las rutas de indagatoria para dar con la localización de quien o quienes resulten responsables del delito.

De forma paralela a las indagatorias ministeriales, la fiscalía estatal estableció mecanismos de coordinación con corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. El despliegue contempla el incremento de la presencia de fuerzas de seguridad en el municipio de San Blas Atempa tras la agresión ocurrida dentro del centro educativo.

Las autoridades mantienen los trabajos de investigación para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales correspondientes.