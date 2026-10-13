Ataque armado en secundaria de Oaxaca deja un profesor muerto en el Istmo de Tehuantepec

La violencia irrumpió en las aulas nuevamente, esta vez en el Istmo de Tehuantepec. Un profesor fue atacado a balazos al interior de la Escuela Secundaria Técnica número 69, en el municipio de San Blas Atempa, mientras se encontraba en el plantel.

El maestro, identificado por las iniciales L. P. R., cayó gravemente herido tras recibir múltiples impactos de bala dentro de las instalaciones escolares.

Debido a la gravedad de las heridas provocadas por los proyectiles, agentes de la Policía Municipal trasladaron al profesor a bordo de una unidad policial hacia un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec. El personal médico del mismo confirmó su fallecimiento momentos después de su ingreso.

=FISCALÍA INFORMA= Inicia Fiscalía de Oaxaca investigaciones tras agresión contra profesor en San Blas Atempa La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició los procesos de investigación correspondientes luego de un ataque armado ocurrido al interior de la Escuela Secundaria Técnica número 69, ubicada en el municipio de San Blas Atempa, en la región del Istmo de Tehuantepec, hecho en el cual perdió la vida una persona del sexo masculino identificada por las iniciales L. P. R. De acuerdo con los primeros reportes policiales, la víctima —quien se desempeñaba como profesor— fue agredida con disparos de arma de fuego. Ante la gravedad de las lesiones, fue trasladado de emergencia a bordo de una unidad de la Policía Municipal a un hospital del ISSSTE en Tehuantepec, donde posteriormente falleció a consecuencia de las heridas. Tras recibir el reporte, la institución procuradora de justicia desplegó de manera inmediata a un equipo multidisciplinario, integrado por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) adscrito a la Comandancia de Tehuantepec y al área de Alto Impacto. Los elementos se encuentran en el lugar de los hechos realizando los trabajos de campo, peritajes y diligencias necesarias para definir las líneas de investigación que conduzcan a dar con el paradero de quien o quienes resulten responsables. Es importante destacar que, con la información y los indicios que se han recaudado hasta el momento, la FGEO ya cuenta con elementos que permiten avanzar en rutas ministeriales sólidas para el pronto esclarecimiento de estos hechos. Además, de manera paralela a los trabajos de procuración de justicia, la Fiscalía de Oaxaca ha establecido una estrecha coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno e instancias de seguridad pública para fortalecer la presencia en la zona, a fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad escolar y la población en general luego de esta agresión. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su compromiso de aplicar todo el rigor de la ley y agotar todas las líneas de investigación para asegurar que este delito no quede en la impunidad. — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) October 13, 2026

Qué dicen las autoridades sobre el homicidio a balazos de un profesor de secundaria

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) movilizó a un equipo multidisciplinario para la recolección de pruebas en el lugar de los hechos.

Los agentes y especialistas llevan a cabo peritajes, diligencias de campo e inspecciones dentro de la escuela secundaria con el objetivo de establecer las líneas de investigación correspondientes.

La institución reportó que la evidencia e indicios recopilados durante las primeras horas integran las rutas de indagatoria para dar con la localización de quien o quienes resulten responsables del delito.

De forma paralela a las indagatorias ministeriales, la fiscalía estatal estableció mecanismos de coordinación con corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. El despliegue contempla el incremento de la presencia de fuerzas de seguridad en el municipio de San Blas Atempa tras la agresión ocurrida dentro del centro educativo.

Las autoridades mantienen los trabajos de investigación para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales correspondientes.

