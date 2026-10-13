Maestro de Veracruz pidió dibujar un croquis y terminó suspendido; ¿qué pasará con él?

Lo que parecía una tarea común terminó en una fuerte polémica en Veracruz, luego de que una madre de familia confrontara a un maestro por pedirles a sus alumnos que dibujaran un croquis del camino de su casa a la escuela.

El caso se volvió tan viral que la mujer fue apodada “Lady Croquis”, pero así como desató las risas, también causó indignación ya que muchos aseguraron que el profesor solo cumplía con el programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), saliendo en su defensa para que no lo despidieran.

¿Qué pasó con el maestro de Veracruz y por qué lo denunciaron?

El profesor, identificado como José “N”, trabajaba como suplente de sexto grado en la primaria “Luis Donaldo Colosio”, cuando el 7 de octubre, la madre de una alumna le reclamó por pedir ese tipo de tareas.

Esta consistía en elaborar un mapa para representar el trayecto entre su casa y la escuela; una actividad que suele ser muy común en los primeros años de primaria.

La tarea provocó la molestia de Karina “N”, madre de familia e integrante de la Asociación de Padres de Familia, quien consideró que solicitar esa información podía poner en riesgo la privacidad de los menores.

A esta denuncia se sumó que, tres alumnas presuntamente habrían notado comportamientos de José "N" inapropiados, entre ellos miradas y gestos.

Madre confronta a director por pedir dibujar un croquis; suspenden al maestro

La discusión escaló hasta convertirse en una confrontación con los padres de familia y el director del plantel. Durante el reclamo, la mujer aseguraba que era su responsabilidad cuidar de los niños.

El momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios comenzaron a llamar a la mujer “Lady Croquis”. Mientras que de forma extraoficial se aseguró que el docente había sido suspendido.

Más tarde, se dio a conocer que padres de familia habrían acudido a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) para presentar una denuncia contra el docente por presunto acoso en agravio de menores de edad.

¿Qué pasará con el profesor acusado en Veracruz?

Durante una conferencia de prensa, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, expresó su respaldo al maestro y aseguró que no será separado de sus funciones por esta controversia.

La mandataria calificó lo ocurrido como una “injusticia” y sostuvo que los profesores deben recibir apoyo cuando enfrentan señalamientos que todavía no han sido acreditados.

“No será suspendido. Ayer hablé con Raquel para que se metiera en el tema. En cualquier lado que pueda apoyar a los maestros, hacen un gran trabajo, un gran trabajo”, declaró en referencia a Raquel Bonilla Herrera, titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

Por su parte, la denuncia relacionada con los señalamientos contra el maestro deberá seguir los procedimientos correspondientes ante las autoridades.