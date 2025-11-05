Ojo, que las noticias van muy rápido. Incluso Uruapan ya tiene una nueva alcaldesa: Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manzo. Por eso hay que hacer una pausa y reflexionar. Que no se nos olvide que hay un crimen de Estado por resolver y que son tan inútiles que, a cuatro días, no han podido identificar al sicario, a pesar de tener un cuerpo en la morgue. Solo han dicho que es un matón de entre 17 y 19 años, un asesino a sueldo que parece fantasma: sin nombre ni apellido, sin rastro en la vida.

Ah, y que tampoco se nos olvide que falta identificar al cártel narcoterrorista que atentó contra Carlos Manzo. Se les hace fácil decir “delincuencia organizada”.

No, pónganle nombre. Dejen de quejarse: se espantan del número de impactos que tuvo la noticia en el mundo digital. Datos del propio gobierno indican que, en los tres primeros días, hubo 1.8 millones de menciones y 694 millones de reproducciones en X, Instagram, Facebook y TikTok. Pues claro, ¿qué esperaban?

Una noticia que le dio la vuelta al mundo. A ustedes, gobierno “humanista”, les ha faltado sensibilidad para entender que la gente está enojada, muy enojada, encabronada. Se los ha gritado a la cara. ¿No vieron el cachetadón entre ceja y oreja al mismísimo y todopoderoso gobernador Ramírez? Les dolió. ¿Se indignaron? Bien. Pues ahora den resultados. Ya que no pudieron garantizarle la vida, por lo menos garanticen justicia a Carlos Manzo.

No lo escucharon hasta que se escucharon balazos en plaza pública; piensan que la noticia son ustedes. La noticia fueron los balazos que mataron a Carlos Manzo.