Arma de asesino de alcalde Carlos Manzo estaba relacionada a dos eventos criminales: Harfuch; Últimas noticias de hoy
Un sujeto disparó por la espalda contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; en conferencia de prensa, el Gabinete de Seguridad dio detalles del atentado.
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, sufrió un ataque a balazos que derivo en su asesinato durante un evento familiar conocido como el Festival de las Velas el sábadopresidente municipal uruapan
El atacante fue abatido por uno de los escoltas del presidente municipal y hay dos personas detenidas por su presunta participación en el crimen.
Exigimos a las autoridades garantizar la seguridad: Episcopado Mexicano
La Conferencia del Episcopado Mexicano exigió a las autoridades ofrecer la seguridad a los ciudadanos mexicanos, tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.
“Exigimos a las autoridades combatir con determinación e inteligencia el verdadero crimen, que no es solamente la trágica e indignante muerte de un comerciante o un alcalde, como fueron Bernardo Bravo y Carlos Manzo, sino la vida amenaza de miles de ciudadanos que día con día ven ultrajadas sus libertades al trasladarse y desarrollar sus actividades comerciales y recreativas”, señaló el Episcopado en un comunicado.
México vive momentos dolorosos
El cobarde asesinato del alcalde Carlos Manzo se suma a una preocupante cadena de crímenes contra quienes construyen la paz y defienden la dignidad de sus comunidades.
Como Iglesia, alzamos la voz y pedimos detener esta violencia fratricida.… pic.twitter.com/0v1CMb9tew
EU lamenta asesinato de Carlos Manzo y ofrece reforzar cooperación
Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, lamentó el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.
“Estados Unidos está listo para profundizar la cooperación en seguridad con México para eliminar el crimen organizado en ambos lados de la frontera”, señaló Landau en su perfil de la red social X.
Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, declaró que aceptan la cooperación que propone Estados Unidos.
On this All Souls' Day, my thoughts are with the family and friends of Carlos Manzo, mayor of Uruapan, Michoacán, Mexico, who was assassinated at a public Day of the Dead celebration last night. The US stands ready to deepen security cooperation with Mexico to wipe out organized…
Detenidos tras asesinato de Carlos Manzo son en calidad de testigos: Harfuch
Omar García Harfuch aseguró que los dos detenidos que anunció ayer la Fiscalía de Justicia de Michoacán tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo están en calidad de testigos.
Añadió que están en comunicación permanente con el gobierno del estado y no descartan ninguna línea de investigación al respecto.
Hay un regidor herido tras atentado contra Carlos Manzo
Tras el ataque contra Carlos Manzo, un regidor resultó lesionado, pero está fuera de peligro, aseveró Omar García Harfuch.
Seguridad de Carlos Manzo era con policía local
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Ricardo Trevilla, secretario de Defensa, señalaron que la vigilancia del alcalde de Uruapan era a cargo de elementos de policía local de la confianza del presidente municipal.
Harfuch añadió que en mayo de 2025 se le brindó protección adicional con 14 elementos de la Guardia Nacional.
Dan detalles sobre asesino de Carlos Manzo
El asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, era un hombre de sudadera blanca, declaró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, en conferencia de prensa.
Detalló que le decomisaron un arma corta, relacionada en dos eventos de agresiones entre grupos contrarios.
Añadió que el edil contaba con protección asignada desde diciembre de 2024 y en mayo de 2025 había protección adicional.