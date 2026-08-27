Aún tenían pijama: Encuentran a dos mujeres atacadas a balazos en Mazatlán

Dos mujeres fueron asesinadas con arma de fuego dentro de un domicilio en Mazatlán, Sinaloa, durante la mañana del miércoles 26 de agosto de 2026.

Ataque armado en Pradera Dorada deja dos mujeres sin vida

El crimen sucedió en una casa en la segunda etapa del Fraccionamiento Pradera Dorada, al oriente de la ciudad.

Agentes de seguridad en el lugar señalaron que sujetos armados llegaron al domicilio y dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas.

Qué se sabe del doble homicidio registrado en Mazatlán

Los hechos ocurrieron en la calle Jabalí, cerca de la avenida Monte Ribereño. Ambas víctimas aún vestían pijama al momento de la agresión que les quitó la vida.

A la zona llegaron elementos del Ejército Mexicano y agentes de la Policía Municipal a resguardar la escena del crimen. Peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron a recabar las pruebas correspondientes. Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas.

