Cronología del asesinato de Noemí Ríos, maestra atacada a balazos frente a sus hijos en Manzanillo

Claman justicia por asesinato. La tarde del miércoles 2 de septiembre, Noemí Isabel Ríos Torres, maestra del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO), fue asesinada a balazos mientras viajaba en su vehículo junto a sus hijos en Manzanillo.

La docente circulaba por la avenida De la Rosa, en la colonia Valle Dorado, de la delegación Santiago, cuando fue interceptada por sujetos armados que dispararon directamente contra ella; aunque se implementó un operativo de emergencia en el que participaron corporaciones de seguridad y primeros auxilios, perdió la vida en el lugar.

El asesinato ocurrió mientras viajaba con sus hijos

El caso comenzó con una agresión directa contra la maestra, quien se encontraba dentro de su automóvil cuando fue atacada; en el interior del vehículo también viajaban sus hijos, quienes resultaron sin lesiones pero fueron atendidos por crisis nerviosa.

La escena fue posteriormente procesada por personal ministerial, mientras agentes investigadores comenzaron a recabar indicios y testimonios para establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a quienes participaron.

Fiscalía abre investigación bajo protocolo de feminicidio

La Fiscalía General del Estado de Colima informó que el asesinato de Noemí será investigado bajo el protocolo de feminicidio, una medida que se aplica en los casos de mujeres privadas de la vida mientras las autoridades determinan si existen elementos para acreditar ese delito.

Hasta ahora no se ha informado públicamente un móvil ni se reportan personas detenidas; las autoridades trabajan en la identificación y localización de los responsables.

El ISENCO despide a una de sus docentes

La muerte de Noemí provocó una reacción dentro de la comunidad educativa del ISENCO Manzanillo; el plantel difundió un mensaje para recordar su trayectoria como docente y expresar solidaridad con sus familiares.

Además, integrantes de la comunidad educativa exigieron el esclarecimiento del crimen, protección y apoyo para sus hijos y garantías de seguridad para quienes ejercen la labor docente en Manzanillo.

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