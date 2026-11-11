Así irrumpió un sujeto armado en una cabalgata para matar a empresario en Michoacán

La música, los caballos y el recorrido de una cabalgata quedaron interrumpidos por una agresión armada en la Tenencia de Buenos Aires, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Así ocurrió el ataque a balazos que interrumpió la cabalgata en Michoacán

En medio de la celebración, un hombre armado habría disparado directamente contra Eduardo Valdovinos Padilla, empresario de 30 años dedicado al servicio de paquetería y aspirante de Morena.

El ataque ocurrió la tarde del miércoles 11 de noviembre de 2026, en la calle San Martín Caballero, ubicada en la zona Centro de la localidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima participaba en la cabalgata cuando un individuo abrió fuego en su contra.

Los disparos terminaron con la vida del empresario, propietario de la compañía Más Aprisa.

La agresión provocó la movilización de las autoridades, que posteriormente comenzaron las diligencias para esclarecer el homicidio.

Así localizaron el cuerpo del empresario en Lázaro Cárdenas

Horas después del ataque, elementos de la Guardia Civil recibieron el reporte sobre una persona sin vida en la calle Gasoducto, en la colonia Loma Bonita.

Al llegar al lugar, los policías encontraron el cuerpo de Eduardo Valdovinos Padilla dentro de la caja de una camioneta blanca.

En las inmediaciones también fue localizada una Mercedes-Benz AMG negra, vehículo que presuntamente utilizaba el empresario al momento de la agresión.

Ambas unidades quedaron bajo resguardo de las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes.

Es el momento en que asesinan a Eduardo Valdovinos Padilla, de 30 años de edad, aspirante a la Coordinación Municipal de Morena, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. pic.twitter.com/H6mXNqtsJJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 12, 2026

Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias en las que el cuerpo fue trasladado desde el punto del ataque hasta la colonia donde finalmente fue localizado.

Fiscalía investiga asesinato de empresario y aspirante de Morena

Personal ministerial y pericial acudió a los puntos relacionados con el homicidio para procesar las escenas, recabar indicios y avanzar en la identificación de quien disparó contra el empresario.

De manera preliminar, trascendió que Valdovinos Padilla tenía aspiraciones de participar en la Coordinación Municipal de Morena en Lázaro Cárdenas y que contaba con un escolta.