Habitantes de la comunidad de Los Cuiniques, en el municipio de Apatzingán, Michoacán, denunciaron la presencia de presuntas minas terrestres cerca de un predio.

Denuncian hallazgo de presuntas minas terrestres en Los Cuiniques

Los objetos sobresalen del suelo y tienen cables a su lado. Alrededor de la mina había tierra que había sido removida recientemente. Los ciudadanos denunciaron el hallazgo el martes 10 de noviembre de 2026, en un punto conocido como La Y Griega.

Exigen intervención de la Sedena ante peligro por artefactos explosivos

Debido al riesgo, los habitantes pidieron la actuación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el fin de inspeccionar y, en su caso, desactivar las presuntas minas terrestres.

Crece la preocupación por uso de minas en caminos rurales de Michoacán

Sin embargo, este no es el primer caso. El miércoles 4 y el domingo 8 de noviembre, los residentes de la zona denunciaron objetos similares cerca de una huerta en la misma localidad, donde también detectaron alteraciones en el suelo y cables sospechosos que sobresalían de la mina.

En esta ubicación de Los Cuiniques, los residentes de la zona expresan su preocupación por quienes transitan por los caminos rurales de la región.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre el número total de dispositivos encontrados por las autoridades.

¿Cuántos ataques con explosivos se han registrado en Apatzingán durante 2026?

La situación en Michoacán refleja una gran inseguridad por el uso de explosivos contra la población. Según un informe del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, al menos 44 personas fueron víctimas de explosivos entre enero y septiembre de 2026, de los cuales 11 fallecieron.

La organización destaca que cada cinco días, en promedio, ocurre una explosión por artefactos como minas o granadas en la región.