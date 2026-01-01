El mundo recibe el Año Nuevo 2026 con estos rituales que van desde desfiles ¡hasta chapuzones!

El escenario fue lo de menos. En distintos puntos del planeta, miles de personas salieron a las calles, playas y ríos para celebrar el primer día del Año Nuevo 2026 con tradiciones que mezclan frío, adrenalina y fiesta colectiva.

Mientras algunos optaron por chapuzones en aguas gélidas, otros eligieron carreras multitudinarias o desfiles llenos de personajes, música y color, con un solo objetivo: disfrutar la primera mañana del 2026, sin importar las bajas temperaturas.

Las celebraciones se extendieron por Europa, donde ciudades costeras, ríos históricos y grandes capitales se convirtieron en el punto de reunión de locales y turistas, en una jornada que tuvo tintes festivos prácticamente en todo el planeta.

Chapuzones helados para iniciar el Año Nuevo 2026

En Barcelona , cientos de personas se lanzaron al mar desde la playa de la Barceloneta para cumplir con la tradición de recibir el año con un baño directo en el Mediterráneo, pese a las bajas temperaturas.

Así ha sido el primer baño del año en la playa de la Barceloneta.

📍Barcelona 🎥https://t.co/paItRyN8xg pic.twitter.com/r07lv5aOA3 — Atlas News (@atlasnews_x) January 1, 2026

Una escena similar se vivió en Italia , donde el río Tíber recibió a un grupo de clavadistas que mantienen una tradición que se remonta a 1946, desafiando el frío como símbolo de buenos augurios para el año que comienza.

También en Eslovenia , alrededor de 200 personas, algunas disfrazadas, ingresaron al mar Adriático como parte de una celebración que combina valentía, humor y comunidad.

Primer día del Año Nuevo 2026: carreras y desfiles llenan las calles

En Berlín , más de cuatro mil corredores participaron en la tradicional carrera del 1 de enero, que este año celebró su edición número 53, con atletas equipados con sudaderas, guantes y tenis para enfrentar el frío.

Thousands of runners gathered at Berlin's Brandenburg Gate to start the New Year with a 2.5-mile run pic.twitter.com/nLh5HpJwCX — Reuters (@Reuters) January 1, 2026

Mientras tanto, Londres fue escenario de uno de los eventos más multitudinarios: el desfile de Año Nuevo 2026, que reunió a cerca de ocho mil participantes y fue observado por unas 500 mil personas a lo largo del centro de la capital británica.

NEW YEAR SA LONDON!



Hindi nagpahuli ang London sa pagsalubong sa 2026 matapos ang engrandeng London New Year’s Day Parade (LNYDP) nitong January 1.



Kasabay ng pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng parada, mahigit 8,000 performers mula sa iba’t ibang panig ng mundo ang nakiisa. pic.twitter.com/YdmPOk90S6 — News5 (@News5PH) January 2, 2026

Dinosaurios, soldados imperiales, carros alegóricos y bandas musicales desfilaron en un evento que nació en 1987 y que, casi cuatro décadas después, sigue ampliando su repertorio artístico.

Una fiesta global para comenzar el 2026

Desde playas hasta avenidas históricas, el primer día del Año Nuevo 2026 se convirtió en una celebración global, marcada por tradiciones que se repiten y se reinventan con el paso del tiempo.

La jornada dejó imágenes de un planeta unido por la fiesta… en unas horas, el mundo volverá a la rutina.