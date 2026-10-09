Notas
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Navi Pillay, pionera en derechos humanos, gana el Premio Nobel por sus esfuerzos en promover la paz
El Premio Nobel de este año, quiere recordar al mundo que el estado de derecho nacional e internacional, es la base del sistema que hemos establecido para lograr la paz.
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Canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura
Con Anne Carson ya son 119 mujeres en recibir el Premio Nobel de Literatura desde que se otorgó por primera vez en 1901.
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VIDEO: Policías agreden a alcalde de Saint-Denis durante protestas estudiantiles en Francia; le lanzan gas lacrimógeno
Las protestas estudiantiles en Francia subieron de tensión: policías lanzaron gas al alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, durante una movilización en París.
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Protestas de estudiantes en Francia sacuden sus calles por falta de personal e insumos para sus escuelas
Cientos de escuelas son obligadas a cerrar y más de 5 mil personas están detenidas por la policía, la mayoría menores de edad sin antecedentes penales.
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Nobel de Medicina: Descubren "interruptor" del cerebro
Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel ganaron el Premio Nobel de Medicina 2026 por el desarrollo de la optogenética; así es como funciona.
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¿Qué es la Mansión Miller? El histórico edificio del centro de San Petersburgo que se incendió
La Mansión Miller de San Petersburgo, Rusia, es un histórico edificio frente a la Catedral de San Isaac. Conoce qué es y por qué es importante tras el incendio en Rusia.
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